Bart zocht seks, maar werd gedood met 17 messteken: 10 jaar cel en tbs geëist

Van Betuw werd op 25 april dood gevonden in een vijver op het GGZ-terrein. (Foto: Bart Meesters). vergroot

Tegen Casper K. (23) is donderdag 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist voor de gewelddadige dood van Bart van Betuw. Het 53-jarige slachtoffer werd tijdens een date zeventien keer gestoken met een mes. Zijn lichaam werd pas na maanden gevonden in een vijver in Rosmalen.

De zoektocht naar seks werd de man uit Rosmalen fataal. De twee leerden elkaar kennen via de datingapp Badoo. Ook al was het leeftijdsverschil dertig jaar, toch wilden ze afspreken. Casper zag daar plotseling vanaf, omdat hij al een vriend heeft. Vervolgens nam Bart afscheid van hem via een WhatsApp-bericht. “Ik snap het en wens je het allerbeste.”

Opvallend genoeg wilde Casper kort daarna wel een eerste date. De twee gingen vorig jaar op 2 januari ‘s avonds laat wandelen. Daarna ging het mis. “Bart probeerde me in mijn kruis te grijpen”, zegt de haast onverstaanbare en schuchtere verdachte. “Ik heb heel duidelijk gezegd dat ik dit niet wilde, maar hij ging door.” Volgens Caspers advocaat is Bart een veroordeelde zedendeliquent die uit was op seks.

Doodsangst

“Ik was bang om dood te gaan.” Daarna pakte Casper een mes en stak op hem in, zo gaf hij toe. Daarna legde hij hem in het water. “Ik schrok van wat ik deed. Daarna had ik geen idee meer wat er gebeurd was.” Een dag later zou hij terug zijn gekomen om sporen uit te wissen.

Bart was ruim drie maanden spoorloos. Een medewerker van de plantsoenendienst vond zijn lichaam op 25 april vorig jaar in een vijver op het oude GGZ-terrein in Rosmalen. Hij lag vermoedelijk al maanden in het water. In eerste instantie waren er geen aanwijzingen voor een misdrijf, maar na sectie bleek dat toch het geval te zijn.

Tattoo van mes

Kort na zijn daad liet Casper K. een tattoo van een mes op zijn arm zetten. Hij heeft volgens deskundigen adhd, autisme en lijdt aan machtsfantasieën. Ook is hij verminderd toerekeningsvatbaar. Justitie heeft hiermee rekening gehouden in de eis. Volgens de officier is er geen sprake van noodweer.

De dood van Bart maakte overigens veel los. Zo werd een grootschalige zoekactie opgezet. Zestig vrijwilligers zochten samen met de politie op landgoed De Wamberg tussen Berlicum en Rosmalen, maar zonder resultaat.

Casper K. werd pas in februari dit jaar opgepakt. Hij werd aangehouden in de gevangenis in Vught waar hij al vastzat voor een gewelddadige beroving. Ook dit misdrijf is meegenomen in de strafeis.

De advocaat van Casper is voorstander van tbs, maar wil een kortere celstraf zodat de behandeling eerder kan beginnen. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.