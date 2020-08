Hongerige dassen vreten maisvelden kaal, boeren willen schadevergoeding

Beschadigde maisstengels door dassen. vergroot

Hoofdschuddend loopt melkveehouder Jos van Esch door zijn maisveld. Overal gebroken stengels en kale maiskolven. "De familie das is hier op bezoek geweest", zegt de boer. Hij is er niet blij mee en wil een behoorlijke schadevergoeding van de provincie: "Heel veel boeren hebben hier last van".

Boer Jos laat zien wat voor schade de dassen aanrichten:

Dat de dassen op zoek zijn naar voedsel dat klopt, zegt natuurliefhebster en dassendeskundige Annemarie van Diepenbeek. "Het grondwaterpeil is erg laag door de droogte. Daarom kan de das zijn gewone voedsel, regenwormen, bijna niet vinden. Soms eten ze wel 300 regenwormen." Omdat die nu bijna niet te vinden zijn zoekt de das zijn toevlucht tot onder andere maisvelden. De zoete stengels die lust de familie das wel.

"Soms klagen boeren wel gauw, maar je kunt niet ontkennen dat er schade door dassen is", zegt Annemarie. "In het verleden waren er overeenkomsten met faunabeheer, waardoor ze een vergoeding kregen voor geleden schade. Die overeenkomsten zijn er nu niet meer en de regeling die er nu is, die is niet in de haak, zegt Annemarie. "Het indienen van een schadeclaim kost al 300 euro en de boer heeft ook nog eens een eigen risico van 250 euro." De dassenliefhebster pleit daarom voor een betere schaderegeling.

"Ze gaan bij elkaar op bezoek en spelen graag. Het zijn heel sociale dieren."

In natuurgebied De Maashorst, tussen Uden en Oss, laat Annemarie trots de dassenburchten zien, waar de dieren leven. "Dat zijn cultuurhistorische bouwwerken, soms honderden jaren oud, uit de tijd van Napoleon. Ze hebben meerdere verdiepingen en enorme gangenstelsels".

In de Maashorst staan wel veel dassenburchten leeg. Annemarie denkt dat door de droogte en het voedselgebrek er nu minder dassen zijn. Ze zou graag zien dat er weer kleinschalige boerenweilandjes komen, waar dassen regenwormen kunnen eten.

Volgens Van Diepenbeek, die al veertig jaar een passie voor dassen heeft zijn het prachtige dieren: "Ze gaan bij elkaar op bezoek en spelen graag. Het zijn heel sociale dieren." Melkveehouder Jos van Gerwen, die ooit oog in oog stond met een das, vindt het weliswaar mooie dieren, maar noemt ze bepaald niet leuk: " Ik kreeg er schrik van. Die dieren zijn best agressief, de bek ging open en hij begon te blazen, ik moest toch wel snel zijn om hem voor te blijven".