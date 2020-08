Ontsnapte tbs'er Henk E. opgepakt op Texel, Putte kan weer rustig slapen

Ontsnapte tbs'er Henk E. vergroot

De inwoners van Putte kunnen weer een stuk geruster over straat. Henk E., de ontsnapte tbs’er die dinsdag in het grensdorp werd gezien, is woensdag opgepakt op Texel. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

Dinsdagavond cirkelden er lange tijd politiehelikopters boven Putte nadat E. werd gespot op een fiets.

Een arrestatieteam wist de tbs'er, die als zeer agressief bekend staat, op te pakken op Texel.

