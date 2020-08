Ontsnapte tbs'er is het gesprek van de dag: 'Een trap in zijn edele delen kan hij krijgen'

De gezochte Henk Ernst ziet er steeds anders uit (beeld: Opsporing Verzocht) vergroot

In grensdorp Putte houdt de ontsnapte tbs'er Henk Ernst de gemoederen bezig. De beruchte man die als zeer gewelddadig bekendstaat, dook dinsdag op in Putte en vlak over de grens in België. Eerder deze week is hij nog gezien in Den Helder. De tbs'er ontsnapte al op 4 juli.

Dinsdagavond cirkelden er politiehelikopters boven Putte. De politie opende een klopjacht op Henk Ernst, nadat hij in Putte en België was gezien op een fiets.

Mensen in Putte reageren op de ontsnapte tbs'er:

Een Vlaamse die in Putte een boodschap komt doen, zegt dat tbs'er Henk er op de foto helemaal niet gewelddadig uitziet. Bang is ze niet: "Met al dat volk dat hier rondloopt, nee. Als ik alleen zou zijn, dan is het anders, maar ik zou hem wel efkes een trap in zijn edele delen geven als ik de kans krijg. Want op het moment ben ik een beetje aan de agressieve kant, met heel die coronatoestanden".

Een Nederlandse die vlak over grens in België woont is telefonisch gewaarschuwd, maar ze is niet bang: "Nee, ik kom van alles op straat tegen en dan weet je ook niet wat het allemaal is. Als je bang gaat worden dan kan je beter ophouden met leven."

Grote verbazing is er ook in Putte dat Henk Ernst van Den Helder naar Putte kwam: "Onvoorstelbaar, bij de voetbalclub was het nieuws het gesprek van de avond. De helikopter die bleef maar cirkelen", zegt een vrouw. Een man verbaast zich erover dat de tbs' er al zo lang vrij rondloopt: "Ze hadden er al veel sneller bij moeten zijn."