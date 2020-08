Bestuurscrisis Waalre: commissaris grijpt in en benoemt waarnemend burgemeester

Wachten op privacy instellingen... Burgemeester van Waalre Jan Brenninkmeijer. Volgende Vorige vergroot 1/2 Wim van de Donk over de taak van waarnemend burgemeester Jan Boelhouwer

Commissaris van de Koning Wim van de Donk heeft woensdag ingegrepen in de slepende bestuurscrisis in Waalre. Hij heeft Jan Boelhouwer aangesteld als waarnemend burgemeester om te zoeken naar een oplossing voor de voortdurende problemen tussen burgemeester Jan Brenninkmeijer, de vier wethouders en de gemeenteraad. Van de Donk wil dat er snel een einde komt aan het 'bestuurlijke gedonder' in Waalre.

De bestuurscrisis ontstond in juli toen vier wethouders het vertrouwen opzegden in burgemeester Brenninkmeijer, maar de gemeenteraad hier niet over informeerden. Dit gebeurde pas een maand later, toen een ambtenaar tijdens een kort geding iets losliet over de bestuurscrisis.

Omdat een journalist van het Eindhovens Dagblad daarbij aanwezig was, besloot het college nog diezelfde dag de raad in te lichten. De ambtenaar, een vrouw met een leidinggevende functie, werd daarvoor geschorst en is inmiddels ontslagen.

Afkeuring

Afgelopen maandagavond was er een gemeenteraadsvergadering over de crisis. Daarin nam de gemeenteraad een motie van afkeuring aan over de gang van zaken. Burgemeester Brenninkmeijer én de vier wethouders mochten wel aanblijven. De burgemeester gaf aan het begin van de vergadering al aan desnoods tijdelijk plaats te willen maken voor een waarnemer.

"Het getuigt van klasse dat Brenninkmeijer een tijdje terug wil treden om alles te doen om uit deze crisis te komen en een oplossing te vinden", zei commissaris Van de Donk. “Het is verschrikkelijk om te zien wat mensen elkaar kunnen aandoen. Mensen en de goede naam van de gemeente worden beschadigd. Dat moet stoppen."

Zwaargewicht

Van de Donk stelt met Boelhouwer niet de eerste de beste aan. Hij is een politiek zwaargewicht en was in het verleden Kamerlid, gedeputeerde, burgemeester van Gilze-Rijen en waarnemend burgemeester van Bernheze.