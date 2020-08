Dit najaar op Omroep Brabant TV: Suikerhoek, sTeuntje in de rug en de Kracht van Brabant

Teun Toebes' werk is te zien in het programma sTeuntje in de rug vergroot

Waar je ook bent dit najaar, Omroep Brabant brengt de beste programma’s naar je toe. Naast de terugkeer van een aantal vertrouwde programma’s komen er nieuwe shows jouw kant op. Zo hebben we een serie over de suikerindustrie in West-Brabant en volgen we Teun Toebes tijdens zijn goede werk met ouderen. En we gaan wat nieuws doen met Op Sjanternel met Eer en Joos.

Maandag

Iedere maandag kun je de eerste 11 minuten van Op sjanternel met Eer en Joos op tv zien. Wil je meer van de avonturen van de gezellige dames zien, dan kun je online de rest bekijken. Maandag is trouwens ook de dag dat ons opsporingsprogramma Bureau Brabant terugkeert.

Dinsdag

Op de dinsdag dit najaar kom je meer te weten over de rijke historie van de suikerindustrie in West-Brabant. Suikerbaronnen, historisch materiaal, arbeidsomstandigheden toen en nu en de innovaties van deze eeuw, het komt allemaal voorbij in Suikerhoek.

Suikerindustrie in West-brabant vergroot

Daarnaast ontdek je op de dinsdag de mooiste plekjes van Brabant in Mooi Brabant.

Woensdag

Op de woensdag is het smullen geblazen bij Omroep Brabant. Tv-kok Danny Jansen maakt in Lekker van Streek de meest heerlijke gerechten. Verder is de woensdag een dag vol ontdekkingen. In Kunst om de hoek vertellen we je de verhalen achter kunstwerken bij jou in de buurt en in Op pad is er iedere week een nieuwe wandeling door de gebieden van Brabants Landschap.

Kracht

In de loop van het najaar, in oktober, laten we in Kracht van de Brabant zien hoe sterk onze provincie is tijdens de coronacrisis.

Hieronder een korte preview van wat je dit najaar bij Omroep Brabant kunt verwachten.

Donderdag

Altijd je al eigen tuintje willen hebben? In het nieuwe programma Op de tuin, iedere donderdag bij ons te zien, volgen we de Bredase volkstuin Westerpark en haar vaste 'tuiniers' door de seizoenen heen. Teun Toebes zie je ook op donderdag op Omroep Brabant. Toebes neemt in het programma sTeuntje in de rug ouderen met dementie terug in hun verleden.

Weekend

Het weekend begint goed met Hart voor muziek. Nog geen optredens maar wel nieuwe clips van alle Nederlandstalige toppers. Een dag rijdt het Brabants Buske door de provincie om bijzondere verhalen naar je toe te brengen. We sluiten de week af met achtergronden bij het Brabantse nieuws in KRAAK.