EuroParcs-vakantiepark op het terrein van omstreden jachthaven Hermenzeil in Raamsdonk

De jachthaven was een broedplaats van criminele activiteiten. vergroot

Op het terrein van jachthaven Hermenzeil in Raamsdonk komt een nieuw vakantiepark van EuroParcs. De nieuwe eigenaar hoopt in 2023 de eerste gasten te ontvangen. Dat heeft de gemeente Geertruidenberg bekendgemaakt.

Robert te Veele Geschreven door

De jachthaven ligt aan het Oude Maasje, niet ver van de Biesbosch. De gemeente en de provincie zetten Hermenzeil vorig jaar in de verkoop. Ze hadden de jachthaven en het recreatiecentrum in 2017 aangekocht omdat ze een einde wilden maken aan een broedplaats van criminele activiteiten. De lange verkoopprocedure is uiteindelijk gewonnen door EuroParcs.

Opbrengst is lager

De gemeente en provincie zijn tevreden met de winnende partij en de plannen voor het gebied. Wel vinden ze het ‘teleurstellend’ dat de opbrengst lager is dan de aankoopprijs van 1,8 miljoen euro. Voor welk bedrag het gebied is verkocht, zegt de gemeente niet.

Wethouder Van Oort: “We kijken ook naar de lange termijn en zijn blij dat we een financieel solide partij als EuroParcs in onze gemeente mogen verwelkomen. De vestiging van een recreatiepark in onze gemeente geeft een belangrijke impuls aan het toerisme, niet alleen in onze gemeente, maar ook in de regio.”

Uitgebreide screening

In oktober werkt EuroParcs de plannen verder uit. Dan wordt ook meer bekend over de financiers van het project. De gemeente onderzoekt nog hoe betrouwbaar de verkooppartner is.

Vakantieparkketen EuroParcs uit Apeldoorn heeft in totaal achttien resorts met vakantiehuisjes, stacaravans en huurtenten. De meeste van die parken liggen in Nederland, maar er is ook een resort op Bonaire.

LEES OOK: