Grensverleggend: landjepik-Belgen moeten twee meter teruggeven

Plegen de 'Ollanders nu ordinair landjepik? Of namen de Vlamingen in het verleden hun grondgebied gewoon iets te ruim? Hoe dan ook: in grensplaats Nispen is donderdag de grenslijn een kleine twee meter in het voordeel van de noorderlingen opgeschoven.

Het is natuurlijk onduidelijkheid troef wanneer je een weg ‘Grensstraat’ noemt. Want dan begint geheid het gebakkelei over de vierkante meters. De bewuste straat aan de rand van Nispen is sinds jaar en dag eigendom van Nederland en België, maar nu wordt pas echt duidelijk wie zich welk deel toe mag eigenen.

Zo wordt de grens letterlijk verlegd in Nispen:

Ambtenaren van onze provincie Brabant hebben de kaart met grenspalen en stippellijntjes de afgelopen periode eens goed onder de loep genomen. Ze kwamen erachter dat de getrokken landsgrens niet overal overeenkwam met de werkelijkheid zoals die op papier was vastgelegd.

Meteen ging er een telefoontje naar het stadskantoor in Roosendaal. De hulp van experts werd ingeroepen om het Nispens grondgebied nauwkeurig te corrigeren. En alsof de Belgen bewust waren van hun expansiedrift stemden ze daarmee in.

"We doen dit in goed overleg met de Belgen."

“We hebben contact gezocht met onze Belgische buurgemeente. In goed overleg met Essen zijn we vandaag begonnen met de werkzaamheden”, laat woordvoerder Jeroen Steenmeijer weten.

Stratenmakers halen de grenslijn van een dubbele rij klinkers weg om ze amper 180 centimeter verderop in een nieuw uitgeslepen vak in de weg terug te leggen.

En zoals de Vlamingen bekendstaan of hun hoffelijkheid, is de gemeente Roosendaal dat ook. Want die trekt de portemonnee voor de werkzaamheden. Maar zij krijgt er dan ook 150 vierkante meter bij.

En zo is het kleine dorpje Nispen anno 2020 zichtbaar een stukje groter geworden. Maar laten we het niet op de millimeter nauwkeurig nameten. Het is goed zo.