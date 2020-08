Soul Live Festival in Den Bosch afgeblazen, gemeente en organisatie wijzen naar elkaar.

Afgelast! vergroot

Het Soul Live Festival, dat op 5 en 6 september op De Pettelaar in Den Bosch zou plaatsvinden, gaat niet door. De organisatie zegt de beslissing genomen te moeten hebben omdat de gemeente Den Bosch geen vergunning verleende. De gemeente Den Bosch ontkent dit en zegt dat er een vergunning klaar lag. Het festival, dat dit jaar voor de vierde keer gehouden zou worden, mikte op in totaal zo'n 11.000 toeschouwers.

Verdeeld over vier dagdelen en publiek op afstand volgens de corona-voorschriften zouden er optredens zijn van onder meer Waylon, Alain Clark, Glennis Grace en Jimi Bellmartin. De organisatie had gehoopt dat er per dagdeel 2800 mensen het festival zouden kunnen bezoeken. Maar heeft daarvoor van de gemeente Den Bosch geen groen licht gekregen.

Op hetzelfde terrein werden deze maand al meerdere concerten gehouden met onder meer Danny Vera, Andre Hazes jr. en Tino Martin, maar daar konden steeds maximaal 750 mensen bij aanwezig zijn.

'Pijn in het hart'

Organisator Rik Buenen is ontgoocheld dat hij de stekker uit het evenement heeft moeten trekken. "We hebben echt alles gedaan om passende maatregelen te nemen, maar kregen steeds maar geen bevestiging van de gemeente Den Bosch. Toen we maandag nog steeds geen duidelijkheid hadden moesten we uiteindelijk, 10 dagen voor het festival, beslissen om de boel af te blazen. Met enorm veel pijn in het hart."

Een woordvoerder van de gemeente Den Bosch spreekt tegen dat ze geen vergunning voor het evenement wilde verlenen.

'De vergunning lag klaar'

"De organisator heeft ons laten weten dat hijzelf heeft besloten het evenement dit jaar niet door te laten gaan. Het is niet op aangeven van de gemeente. Wij hebben ons de afgelopen weken ingespannen om mee te denken met de organisator hoe het evenement mogelijk en beheersbaar gemaakt kon worden. Wat ons betreft kon de daarvoor benodigde vergunning gegeven worden. Sterker nog, die lag klaar", aldus de woordvoerder.

Kaartjes bewaren

Het Soul Live Festival 2020 gaat dus niet door en zegt deze editie te verplaatsen naar volgend jaar. Organisator Buenen vraagt mensen die al een kaartje hebben gekocht die te bewaren voor het Soul Live Festival van volgend jaar.

"De evenementenbranche heeft het enorm zwaar en ik hoop dan ook dat er hier begrip voor is. We hebben eigenlijk dezelfde constructie hierbij als bijvoorbeeld het North Sea Jazz Festival. Ook met de gecontracteerde artiesten hebben we deze deal. Die nemen we ook mee naar de volgende editie", aldus de festivalorganisator, die niet precies kan of wil zeggen hoeveel kaarten er al verkocht waren.

Volgend jaar ergens anders?

"Maar genoeg om het in Den Bosch door te kunnen hebben laten gaan en ook genoeg om er zeker van te zijn dat er een volgende editie van Soul Live gaat komen. Maar of dat weer Den Bosch gaat worden of dat we naar een andere locatie gaan uitzien moeten we maar eens gaan bekijken. Eerst moeten we deze tegenvaller op de juiste manier gaan afwerken."