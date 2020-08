Criminelen en werklozen worden steeds vaker geweigerd voor een sociale huurwoning

Foto: PickPik vergroot

Criminelen en mensen met een uitkering worden steeds vaker geweigerd voor een sociale huurwoning. Dat constateert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De gemeente Tilburg is enthousiast en wil het gebied in de wijk Groenewoud waar dit al gebeurt per december nog groter maken. De buurt reageert verdeeld.

‘Selectieve woningtoewijzing’ heet het met een mooi woord. Het betekent dat een gemeente samen met een woningbedrijf en de politie besluit bepaalde mensen te weren uit een wijk om zo de leefbaarheid te verbeteren. Het gaat dan om mensen die nog niet zo lang in een gemeente wonen en een uitkering hebben, geen afgeronde opleiding hebben of eerder voor woonoverlast of criminaliteit zorgden.

Groenewoud pakt door

In de Tilburgse wijk Groenewoud gebeurt dit sinds 2017, na de invoering van een nieuwe wet die dit mogelijk maakt. Een deel van de woningen aan de Stoeterijstraat, Matterhornstraat en Sierteeltstraat worden niet meer toegewezen aan mensen die niet voldoen aan de eisen.

Woensdag liet de gemeente in een brief aan bewoners weten dit gebied verder uit te breiden met woningen aan de Dolomietenlaan, delen van de Korhoenstraat, de Landbouwbuurt en de Visserijbuurt. Volgens de gemeente is een uitbreiding nodig om crimineel gedrag en overlast aan te pakken. "We willen de balans in de buurt herstellen", zo staat in de brief.

Wisselende resultaten

Den Bosch is koploper als het gaat om selectieve toewijzing. Daar is de gemeente al sinds 2005 bezig met pilots waarbij mensen geweerd kunnen worden uit de wijken Barten Zuid en (sinds 2009) Hambaken. De criteria waren toen nog iets anders dan na de wet in 2017: huurders moesten die jaren een ‘zinvolle dagbesteding’ hebben om een sociale huurwoning te kunnen krijgen en ook mochten ze geen crimineel verleden hebben. Dat laatste werd toen nog alleen gecontroleerd op basis van vrijwilligheid.

In een evaluatie uit 2011 blijken de resultaten wisselend te zijn. Er werd gewaarschuwd voor willekeur en ook bij de criteria werden vraagtekens gezet. Wie bepaalt bijvoorbeeld wat een zinvolle dagbesteding is? Het effect op de leefbaarheid kon in 2011 niet aangetoond worden, zo valt te lezen.

‘Type mensen

Ook in Tilburg werd de selectieve toewijzing geëvalueerd. In een brief aan de gemeenteraad schreef het college in 2019 dat het nieuwe beleid eerst voor onrust zorgde in de wijk, maar dat het ‘type mensen’ dat een aanvraag doet is veranderd door de nieuwe regels. De leefbaarheid is wel wat verbeterd, maar de successen zijn nog bescheiden. Om echt resultaat te zien moeten er meer straten aan het plan toegevoegd worden, zo valt er te lezen.

En dat gaat nu dus naar alle waarschijnlijkheid per 1 december gebeuren. Volgens de gemeente Tilburg reageert de wijk enthousiast op het plan. “De ambtenaar die de brief ondertekende, heeft al meerdere blije telefoontjes van buurtbewoners gekregen”, stelt een woordvoerder.

Reacties in de wijk zijn wisselend, veel bewoners zijn enthousiast maar de opmerking ‘En waar moeten die mensen dan wonen?’ hoorde een verslaggever van Omroep Brabant meerdere keren voorbijkomen.

Mensen uit Groenewoud geven hun mening over de uitbreiding van het gebied:

Wachten op privacy instellingen...