Plan voor 10.000 tiny houses in nieuwe natuur in De Peel: 'Een heel mooie mix'

De regio De Peel zou er over een paar jaar wel eens heel anders uit kunnen zien. Als het aan Jan Ottens (66) uit het dorp Zeeland ligt komen er zes nieuwe dorpen bij in het gebied met in totaal 10.000 tiny houses. Het moet De Peel nieuw leven inblazen en veel boeren redden. Of zoals Jan het zelf zegt: “Nu is de tijd rijp om De Peel weer uit het moeras te trekken.”

Het plan Peel Natuurdorpen gaat over de hele regio De Peel, niet het nationale park De Groote Peel. Ottens ziet al jaren het landschap achteruit gaan. De melkveehouders verdwijnen en daarvoor in de plaats komt grootschalige landbouw. “Het wordt alleen maar doodser”, zegt hij.

Het idee klinkt heel simpel, maar is enorm ambitieus. Een deel van de grond van de boer wordt nieuwe natuur. Daar komen dan ook de tiny houses te staan. “Een boer kan die huizen dan verpachten. De boeren krijgen er dus weer inkomsten voor terug”, vertelt Ottens. “Boeren die moeten stoppen of dreigen te stoppen hebben zo weer kans op nieuw leven.”

"Het wordt spectaculair nieuw."

Tiny houses of minihuizen worden steeds populairder. Op minder dan dertig vierkante meter hebben bewoners de beschikking over een huiskamer, keuken, slaapkamer, badkamer, logeerruimte en berging. Erg efficiënt dus.

Een voorbeeld van een tiny house. vergroot

“Als het aan mij ligt wordt de Peel weer een mooi gevarieerd landschap met daarin veel nieuwe natuur”, zegt Ottens. “En gigantisch veel tiny houses. Het wordt spectaculair nieuw. We krijgen een heel mooie mix met de natuur die er al is en de nieuwe natuur die er komt.”

Tienduizend tiny houses in het landschap en een hoop nieuwe natuur. Het klinkt alsof het gebied echt ingrijpend zou veranderen. Toch valt dat ook wel weer mee, zegt Jan Ottens. “De regio is in totaal 100.000 hectare groot. Het gaat nu over 3500 hectare nieuwe natuur en de tiny houses. Dan heb je het nog steeds over een hoekje zo groot als Boekel. Dat stelt in de hele Peel niks voor.”

" We willen hier grote problemen mee oplossen."

Ottens zegt het bewust groots aan te pakken. De achteruitgang van het landschap, boeren die moeten stoppen en het woningtekort in Nederland wil hij er voor een deel mee oplossen. “We willen hier grote problemen mee oplossen die landelijk spelen. Dan moet je niet klein bezig zijn. Met een paar huisjes en boeren krijg je dit niet opgelost. Dat moet echt groots gebeuren.

Jan Ottens, leraar veehouderij, liep al twaalf jaar rond met dit idee. Nu vindt hij de tijd rijp om er mee de boer op te gaan. Maar daarvoor wil hij eerst de boeren meekrijgen. 10 september is er een informatieavond waar hij voor boeren in het gebied zijn plannen verder wil uitleggen.

Zo kan zo'n minihuis er uitzien:

