Krijgt Brabant met De Moeierboom in Etten-Leur voor derde jaar op rij mooiste boom van ons land?

Je kunt er niet omheen. De Moeierboom is voor iedereen in Etten-Leur en wijde omgeving een begrip. Binnen nu en medio oktober mag heel Nederland het weten, want deze boom vertegenwoordigt onze provincie bij de Boom van het Jaar-verkiezing, zo is vrijdag bekend geworden.

De wedstrijd vindt voor het derde jaar op rij plaats en wordt georganiseerd door SBNL Natuurfonds, een stichting in het Utrechts Leersum. Brabant heeft bij deze verkiezing een reputatie hoog te houden.

Drie op rij?

De eerste editie werd gewonnen door de troeteleik, die in de middenberm van de snelweg A58 bij Ulvenhout staat. Vorig jaar kreeg de ‘Heksenboom van Zwarte Kaat’ in Bladel de meeste stemmen. De Moeierboom kan er drie op een rij van maken en dingt dan automatisch mee naar de Europese ‘Tree of the Year 2021’.

Deze zogeheten zomerlinde is mogelijk 350 jaar oud en zou volgens deskundigen nog eeuwen meekunnen. Het sieraad van hartje Etten-Leur dankt zijn naam aan de uitlopers onder de stam. ‘Moeier’ is dialect voor moeder. “De Moeierboom baart als het ware nieuwe kinderen”, zo heeft een toenmalig hoofd van de gemeentelijke plantsoenendienst het ooit omschreven. Onder de boom, zo gaat het verhaal, zou er ooit ook recht zijn gesproken. Als in een soort van openlucht rechtbank.

Twee andere kandidaten

Er waren nog twee ‘Brabantse’ bomen die in aanmerking kwamen voor deelname, maar van elke provincie kan er maar één meedoen. Carnavalsvereniging De Koalstampers in Berlicum had een boom aangemeld, die was geschonken door een familie. Op dezelfde plek in haar tuin stond ruim tweehonderd jaar een andere beuk. Tijdens carnaval wordt de boom steeds, als traditie, gemeten.

In Boxtel ging het om een eik die werd aangedragen door Kleine Aarde Netwerk. Patricia van Rooij van deze vereniging wilde hiermee de boodschap uitdragen dat je bomen ‘niet zomaar moet omhalen’. De bewuste eik heeft ervoor gezorgd dat mensen zijn gaan samenwerken met de natuur.

Er kan tot 14 oktober (12.00 uur) gestemd worden op de twaalf deelnemende bomen op www.deboomvanhetjaar.nl. De Heksenboom kreeg afgelopen jaar ruim 9800 stemmen.

