De zelfgemaakte limoncello van Geert uit Veldhoven behoort bij de beste acht likeuren ter wereld

De zelfgemaakte biologische limoncello van Geert Wernaart behoort tot een van de beste acht likeuren van de wereld. Het drankje viel in de prijzen bij de International Wine & Spirit Competition (IWSC). Niet slecht voor iemand die pas 2,5 jaar geleden begon met de productie van het Italiaanse drankje.

"We gingen al 13 jaar op vakantie naar Italië. Daar heb ik het recept gekregen van een Italiaan. Thuis heb ik het verder ontwikkeld. Toen ik een jaar later terugging, heb ik meegedaan met een blinde proef. Mijn drankje stond tussen andere versies en werd unaniem als beste verkozen."

Winnaar Geert besloot mee te doen aan de IWSC. "Eigenlijk gewoon om te weten waar ik sta, maar dat bleek dus verder te zijn dan ik dacht. Toen ik op vakantie was in Italië kreeg ik een mail. Dat ik bij de winnaars zat."

Wat is nu het geheim? Over het maakproces wil de limoncellomaker niet teveel kwijt. Het gaat in ieder geval om bereiding door een grote hoeveelheid citroenschil per liter alcohol en een langere tijd dat die schillen in de weckpot zitten.