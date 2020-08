Met deze coronamaatregelen zijn amateurclubs klaar voor het nieuwe voetbalseizoen

Het amateurvoetbalseizoen gaat beginnen. Vele duizenden voetballers en toeschouwers komen weer naar de voetbalvelden. Normaal geen probleem, nu vanwege het coronavirus een hele opgave. Bij OJC Rosmalen hebben ze een veiligheidscoördinator aangesteld en een hele lijst aan maatregelen genomen.

Bij de voetbalclub is Ed van Limbeek verantwoordelijk voor alle maatregelen. "Het nemen van maatregelen is niet lastig, mensen eraan houden wel", zegt de veiligheidsman. Maar Van Limbeek gaat niet als een politieagent langs de velden staan.

Toch op elkaar

Op de tien velden in Rosmalen spelen 2300 leden verdeeld over 105 teams. "Het is hier gigantisch druk", vertelt Van Limbeek. Op zaterdag komen er over de hele dag drieduizend mensen naar de wedstrijden kijken. Normaal geen probleem maar nu moet alles met gepaste afstand gebeuren.