Huisarts vindt het onbegrijpelijk dat nertsenbedrijven pas in maart sluiten

Archieffoto: Flickr vergroot

Een 'onverantwoord risico' noemt hij het. Gepensioneerd huisarts Jan Hoevenaars uit Elsendorp reageert verbaasd op het nieuws dat donderdagavond uitlekte dat begin volgend jaar het doek valt voor de Nederlandse nertsenbedrijven. Volgens hem is dit veel te laat.

Landbouwminister Carola Schouten zou deze vrijdag meer bekendmaken over de sluiting van de nertsenhouderijen in maart 2021, drie jaar eerder dan gepland. Op die dag moeten de stallen met nertsenkooien op zo’n 120 bedrijven leeg zijn.

"In mijn ogen neemt de politiek hiermee een onverantwoord risico."

De vervroegde beëindiging van de nertsenhouderijen is het gevolg van de uitbraak van het coronavirus op 41 bedrijven. Het kabinet trekt 180 miljoen euro uit om alle nertsenhouders uit te kopen. De dieren worden niet preventief geruimd. Hiervoor zou gekozen zijn, omdat dit het kabinet geld scheelt.

"We hebben op dit moment 41 besmette nertsenbedrijven", benadrukt Hoevenaars. De gepensioneerd huisarts spreekt van een 'geweldige toename'. "En dan beslissen we nu om pas 21 maart de bedrijven te sluiten. Voor mij is dit echt onbegrijpelijk. In mijn ogen neemt de politiek hiermee een onverantwoord risico, want we zien dat het aantal besmette nertsenbedrijven alleen maar verder toeneemt. Waarom stellen ze dit besluit dan uit tot 2021?"

Hij noemt de nertsenfokkerijen een potentiële infectiebron voor corona. "Nu hebben we vooral besmettingen gezien van mens op mens. Maar we weten dat het coronavirus in principe een zoönose is, van dier op mens overgaat. De gezondheidsrisico's worden nu afgewenteld op de huidige medewerkers van zo'n nertsenbedrijf en op de mensen in de regio."

"Hebben we nou niets geleerd van de Q-koorts?"

Hoevenaars, die ook SP-raadslid is in de gemeente Gemert-Bakel, vraagt zich af wat voor advies het Outbreak Management Team (OMT) en de Veiligheidsregio in dit verband hebben gegeven. Hij kan zich niet voorstellen dat het OMT het advies heeft gegeven om te wachten tot 21 maart. "Want het OMT maakt zich zorgen over deze potentiële infectiebron."

Hij wijst op de Q-koortsgevallen van een paar jaar geleden. "Hebben we daar nou niets van geleerd? Ook daarbij zijn doden gevallen. En mensen werden ernstig ziek, chronisch ziek. Dit gaan we ook bij corona krijgen. Dus waarom uitstellen? Eind dit jaar worden weer veel nertsen geslacht voor het bont. Ook daarbij vinden we dan weer intensieve contacten plaats. Waarom gaan we die risico's nemen?"

"Ik vind het al heel wat, wat er nu is afgesproken."

Jos van de Sande, jarenlang hoofd infectieziektenbestrijding bij de GGD Hart voor Brabant, snapt dat Hoevenaars ingrijpen in maart 2021 laat vindt. "Maar ik tel ook een beetje mijn zegeningen. Ik vind het al heel wat, wat er nu is afgesproken."

Hij ziet wel risico's, maar hij wijst er ook op dat ondanks de toename van het aantal coronabesmettingen bij nertsen het aantal besmettingen op mensen in de omgeving meevalt. "Heel veel mensen zijn er niet besmet. Er zijn geen grotere clusters bij gekomen, terwijl ik daar wel bang voor was."

Zelf had hij desondanks het liefst gezien dat er preventief geruimd zou worden. "Maar ik ben de regering niet. Die maakt een totaal van afwegingen. Als ik in dat totaal zie wat er nu besloten is, ben ik daar niet ongelukkig mee. Het had mooier kunnen zijn en het had nog meer verantwoord kunnen zijn vanuit het oogpunt van de volksgezondheid, maar ik snap dat er op een gegeven moment een compromis gevonden moet worden. Het is al heel wat, dat dit gebeurt."

