Kabinet maakt vervroegd einde aan nertsenhouderij: alle fokkers moeten in maart stoppen

Begin volgend jaar valt het doek voor de Nederlandse nertsenhouderij. Dat is drie jaar eerder dan gepland. Het kabinet trekt 140 miljoen euro uit om alle nertsenhouders vervroegd uit te kopen. De bedrijven worden niet preventief geruimd.

Minister Carola Schouten van Landbouw maakt vrijdag bekend dat het op 1 maart 2021 gedaan is met de nertsenhouderij in Nederland. Op die dag moeten de stallen met nertsenkooien – op zo’n 120 bedrijven – leeg zijn. Dat is drie jaar eerder dan de bedoeling was. De vervroegde beëindiging van de nertsenhouderij is het gevolg van de uitbraak van het coronavirus op veel bedrijven.

Vrees voor nieuwe besmettingen

Het besluit komt er na een nieuw advies van het OMT-Z, een team deskundigen dat het kabinet adviseert in de bestrijding van het coronavirus. Het OMT is bang dat nertsenbedrijven 'reservoirs' blijven vormen waar het coronavirus kan rondwaren. De vrees is dat dan steeds weer mensen kunnen worden besmet.

Er wordt niet preventief geruimd, omdat dat het kabinet geld scheelt. De regels voor nertsenhouderijen worden aangescherpt, omdat het aantal besmette bedrijven blijft stijgen. Verder komt er een onderzoek naar eventuele nalatigheid van nertsenhouders. De plannen van Schouten moeten vrijdag nog door de ministerraad.

In totaal 41 bedrijven besmet

De ellende voor de nertsensector begon in april. Toen werd bekend dat op fokkerijen in Milheeze en Beek en Donk het coronavirus was ontdekt. Nu, vier maanden later, zijn 41 fokkerijen in ons land besmet verklaard. Zij zijn allemaal geruimd. Het gaat om 31 bedrijven in Brabant, waarvan de helft in de gemeente Gemert-Bakel gevestigd is.

Eind mei nam de gemeenteraad hier al een motie aan waarin minister Schouten werd opgeroepen hard in te grijpen ofwel: ruim de getroffen nertsenbedrijven. Dat besluit nam de bewindsvrouw uiteindelijk begin juni. Dierenwelzijnsorganisatie Animal Rights probeerde dit vergeefs met een gang naar de rechter te voorkomen, waarna in Deurne-Walsberg voor het eerst alle dieren op een getroffen farm werden gedood. Dit gebeurde door de eigenaar zelf, geassisteerd door medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA).

Oorzaak meestal onbekend

In veel gevallen is nog niet duidelijk hoe de besmetting is ontstaan. De algemene indruk is dat het virus van medewerkers van fokkerijen is overgebracht op nertsen. Andersom gebeurde dit bij twee mensen, die op een nertsenhouderij werken.

Tweede-Kamerlid Tjeerd de Groot van D66 suggereert in vragen aan Schouten dat er opzet in het spel is: "Als er bij een nertsenfokkerij corona wordt geconstateerd, wordt het bedrijf geruimd en ontvangt het hiervoor een fikse schadevergoeding. Houden de nertsenhouders zich wel aan de coronamaatregelen? Als zij de regels overtreden moeten zij gekort worden op hun schadeloosstelling.” In de nertsensector kan niemand geloven dat dieren bewust besmet zijn.

Pleidooi John Jorritsma

In de omgeving van nertsenhouderijen heeft het virus zich voor zover bekend nergens via de lucht verspreid. Toch maakte onder anderen John Jorritsma, als voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, zich grote zorgen over de volksgezondheid. Hij opperde begin vorige maand preventieve ruiming van alle nertsenbedrijven in zijn werkgebied.

Zijn pleidooi werd ondersteund door onder anderen een milieuorganisatie, twee artsen en een aantal politici, onder wie Jesse Klaver van GroenLinks. Zij legden een verband tussen veehouderij en de verspreiding van het coronavirus onder mensen. Een epidemiologe van de Universiteit Utrecht heeft hierbij juist haar twijfels. De nertsensector vindt deze vermeende connectie ook een oneigenlijk argument voor preventief ruimen. Bovendien achten nertsenhouders het onverteerbaar wanneer er ook gezonde dieren worden vergast.

