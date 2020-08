Nertsen op fokkerij in De Mortel besmet met coronavirus, alle dieren worden geruimd

Opnieuw is een nertsenfokkerij besmet met het coronavirus, dit keer een bedrijf in De Mortel. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid woensdag. Het gaat om een bedrijf met ongeveer 4000 moederdieren.

De dieren worden zo snel mogelijk geruimd. In Brabant staat de teller inmiddels op 31 besmette fokkerijen. In totaal zijn nu 41 nertsenbedrijven in Nederland besmet verklaard:

Preventief ruimen

Het Outbreak Management Team-Z (Zoönosen) heeft een advies uitgebracht over het preventief ruimen van nertsenhouderijen die nog niet met corona zijn besmet. Het kabinet neemt dit advies vrijwel zeker over. De verwachting is dat daar woensdag of donderdag meer duidelijkheid over komt.