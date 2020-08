Nertsenhouders tussen hoop en vrees: worden hun bedrijven preventief geruimd?

De vergaste nertsen worden overgeladen (foto: Rob Engelaar Fotografie). Archieffoto: Flickr Volgende Vorige vergroot 1/2 De vergaste nertsen worden overgeladen (foto: Rob Engelaar Fotografie).

Valt nog vóór september het doek voor de nertsensector in ons land? Naar verwachting komt een dezer dagen het Outbreak Management Team-Z (Zoönosen) met een advies over het ruimen van nertsenhouderijen die nog niet met corona zijn besmet. Het kabinet neemt dit advies vrijwel zeker over.

Tot een week geleden leek de kans op preventieve ruiming niet groot. Het aantal fokkerijen waar het coronavirus werd ontdekt, leek zich te stabiliseren. De afgelopen dagen kwam er ineens een handvol bedrijven bij. Bovendien werd bekend dat het virus ook de grote rivieren is overgestoken naar Noord-Limburg en Gelderland.

“We gaan ervan uit dat het gezond verstand zegeviert."

En toch wil Martijn Pijnenburg uit Spoordonk niet geloven dat het doodvonnis nabij is. De voorzitter van de vakgroep edelpelsdierhouderij van de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) houdt vast aan een aantal strohalmen.

"We gaan ervan uit dat er geen gezonde dieren geruimd worden. Dat vinden we niet ethisch. We denken ook dat dat nu niet gaat gebeuren. Het OMT-Z verwachtte al dat na aanscherping van het hygiëneprotocol op nog zes tot acht bedrijven het virus gevonden zou worden. Daar zitten we nog niet aan.”

Nertsenhouders zitten al weken in quarantaine. “Ze dragen mondkapjes, schermbrillen, haarnetjes op de farms. Het is net een intensive care. Ze doen alles om besmettingen te voorkomen. Ze sluiten zich af van de buitenwereld en er mag niemand op de boerderij komen. We weten niet precies hoe het virus nu op die boerderijen komt, maar we denken dat het er al langer ronddwaalt.”

"Ruiming heeft echt enorme gevolgen voor gezinnen."

Volgens Pijnenburg is er veel spanning bij de nertsenfokkers. Is dit het einde van hun vak? “We gaan ervan uit dat het gezond verstand zegeviert. Ruiming heeft echt enorme gevolgen voor die gezinnen. Het zijn vaak familiebedrijven.”

Ook de Nederlandse Federatie van Pelsdierenhouders (NFE) wil zich niet neerleggen bij een vervroegd einde van de nertsensector in Nederland. Individuele nertsenhouders willen niet vooruitlopen op het advies. Een enkeling laat wel weten dat het 'heel spannende tijden' zijn. Allen kijken uit naar een 'fatsoenlijke stoppersregeling' voor fokkers, die er vrijwillig mee willen ophouden.

John Jorritsma drong begin vorige maand bij minister Carola Schouten van Landbouw vergeefs aan op preventieve ruiming. Hij deed dit als voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Eind vorige week schreef de stichting Mens, Dier en Peel een brief aan Schouten, de Tweede Kamer en de Veiligheidsregio’s om te pleiten voor een directe ruiming. Haar noodkreet wordt onderschreven door de artsen Jos van de Sande uit Rosmalen en Jan Hoevenaars uit Gemert.

In Noordoost-Brabant worden deze pleidooien nog niet ondersteund. Onder meer de burgemeesters Marcel Fränzel (Sint Anthonis) en Karel van Soest (Boxmeer) zijn er geen voorstander van.

Eind april werd de eerste nertsenfarm besmet verklaard. Begin juni werd de eerste geruimd. Inmiddels zijn ruim dertig bedrijven leeggehaald, bijna een kwart van het landelijk totaal. Zeker een miljoen nertsen zijn hierbij vergast en daarna naar de destructor in Son afgevoerd. Bedrijven die nu leeg zijn komen te staan, mogen in principe weer herbevolkt worden. Bij een preventieve ruiming zal dat waarschijnlijk niet meer mogen.

Mocht hieraan geen onmiddellijk nertsenfokverbod worden verbonden, dan zal dierenwelzijnsorganisatie Animal Rights naar de rechter stappen. Eerder dit jaar verloor ze juist een zaak om ruiming te voorkomen.

