Onderzoek naar psychiater die verklaringen afgaf om geen mondkapjes te hoeven dragen in bus en trein

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelt een onderzoek in naar de Eindhovense psychiater Renate Tillema die ook actief is voor de actiegroep Viruswaarheid. Ze bood medische standaardverklaringen aan die mensen konden gebruiken om geen mondkapje te hoeven dragen in het openbaar vervoer. De zaak werd aangekaart door de Vereniging tegen de Kwakzalverij.

De psychiater heeft het onderzoek bevestigd. Tillema vindt dat het dragen van een mondkapje zowel een fysiek als geestelijk risico met zich meebrengt: "Ik ken mensen die hun NS-abonnement er voor hebben opgezegd."

Modelverklaring

De Vereniging tegen de Kwakzalverij schreef half augustus over Tillema. De vrouw bood op de website van actiegroep Viruswaarheid een 'modelverklaring' aan, die mensen konden invullen. In de verklaring staat dat de eigenaar geen mondkapje kan dragen vanwege 'een aantal medische aandoeningen'. Viruswaarheid had huisartsen bereid gevonden de verklaringen te ondertekenen. De tekst is inmiddels van de website verwijderd, maar de vereniging stelde een online kopie ervan veilig.

Ook de 'modelverklaring' van Tillema is hierop nog te zien. Boven de verklaring staat het logo van haar praktijk. Volgens Tillema is dit een misverstand: "Die verklaring had nooit online mogen staan, ik adviseer mensen alleen maar om naar hun eigen huisarts te gaan. Die kan dan zelf een verklaring afgeven."

Meerdere verklaringen

De psychiater met een praktijk in het Eindhovense stadsdeel Gestel zegt al meerdere verklaringen afgegeven te hebben. "Ik zie het als mijn taak als arts. Mensen kunnen heel serieuze klachten krijgen van het dragen van zo'n kapje. Ik ken mensen die hun NS abonnement er voor hebben opgezegd." Sinds de brief van de inspectie is ze gestopt met het uitschrijven van verklaringen.

Tillema ziet het onderzoek met vertrouwen tegemoet. "Ze vroegen of ik wel bevoegd was om medische verklaringen af te geven. Dat lijkt me wel, ik ben arts, geen schoenmaker! Willen ze dat soms van me afpakken?", aldus Tillema.

Bekijk hier een toespraak van Tillema op een demonstratie tegen de coronamaatregelen:

