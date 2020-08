17 marechaussees in quarantaine na arrestatie van illegale vreemdeling met COVID-19

Archieffoto (niet de betrokken marechaussees). vergroot

17 marechaussees van de brigade Scheldestromen in Hoogerheide moeten tien dagen in quarantaine. De marechaussees waren betrokken bij een aanhouding van een illegale vreemdeling die COVID-19 had.

Ron Vorstermans Geschreven door

Dat bleek uit bron- en contactonderzoek na de aanhouding, meldt de Marechaussee aan Omroep Brabant. De man werd in de grensregio aangehouden. De in quarantaine geplaatste marechaussees hebben geen gezondheidsklachten.

“De quarantaine van de zeventien collega’s heeft geen invloed op de werkzaamheden van de Marechaussee, alles kan gewoon doorgaan”, zegt een woordvoerder.

Eerder moesten er al 29 marechaussees uit Eindhoven in thuisquarantaine. Vier van hen waren besmet met het coronavirus. De medewerkers werkten vooral op Eindhoven Airport.