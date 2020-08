Nieuwe dakkapel of serre? In deze gemeenten ben je een stuk duurder uit voor een bouwvergunning

Voor een bouwvergunning tast je soms diep in de buidel. (Archieffoto: Karin Kamp) vergroot

Huiseigenaren in onze provincie betalen dit jaar soms fors meer voor een bouwvergunning dan in 2019. In Bernheze is de stijging het grootst: daar werd de prijs voor de vergunning voor een serre of uitbouw aan je huis opgehoogd met bijna 40 procent. Dat blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis en Local Focus.

Overigens kost een bouwvergunning niet overal meer geld. In sommige gevallen bleef de prijs gelijk en soms daalde het bedrag zelfs iets. Zo betaal je in de gemeente Bergeijk ruim 12 procent minder voor een bouwvergunning met een bouwsom van 170.000 euro. En in Deurne kost een vergunning voor een serre of dakkapel dit jaar bijna 3 procent minder.

Top 5 hardste stijgers (bouwvergunning bij bouwsom van 10.000 euro):

In Bernheze betaalde je in 2019 eerst 222 euro voor een bouwvergunning, nu is dat 309 euro (+39,2 procent)

Ook in Oisterwijk ben je veel duurder uit: van 364 euro in 2019 naar 486 euro in 2020 (+33,5 procent)

Asten: van 498 euro in 2019 naar 608 euro in 2020 (+ 22,1 procent)

Inwoners van Someren betaalden in 2019 nog 371 euro, dit jaar tellen ze 449 euro neer (+ 20,9 procent)

En in Hilvarenbeek ging het bedrag van 376 euro naar 438 euro in 2020 (+16,5 procent)

Goedkopere gemeenten

Niet overal is de stap naar de verfraaiing van je huis zo kostbaar. In Valkenswaard betaal je bijvoorbeeld slechts 185 euro voor een bouwvergunning. Inwoners van de gemeente Roosendaal zijn 192 euro kwijt, en in Bergeijk kost een bouwvergunning 199 euro.

Wil je weten wat jouw gemeente doet? Bekijk hier het overzichtskaartje.

Top 5 hardste stijgers (bouwvergunning voor een nieuwbouwhuis, bouwsom van 170.000 euro):

Cranendonck: van 5.109 euro in 2019 naar 7.525 euro (+47,3 procent)

Bernheze: van 3.387 euro in 2019 naar 4.711 euro (+39,1 procent)

Oisterwijk: van 5.356 euro in 2019 naar 6.481 euro (+21 procent)

Hilvarenbeek: van 5.144 euro in 2019 naar 6.003 euro (+16,7 procent)

Someren : van 3.557 euro in 2019 naar 4.244 euro (+19,3 procent)

De prijzen voor een bouwvergunning lopen sowieso behoorlijk uiteen in Brabant. Waar ben je het meest kwijt voor de vergunningskosten bij een bouwsom van 10.000 euro?

Top 5 duurste gemeenten:

Grave: 739 euro

Mill en Sint Hubert: 733 euro

Woensdrecht: 689 euro

Etten-Leur: 646 euro

Asten: 608 euro

Top 5 duurste gemeenten bij een bouwvergunning voor een nieuwbouwhuis (bouwsom van 170.000 euro):

Son en Breugel: 8.595 euro

Cranendonck: 2020: 7.525 euro

Waalre: 7.193 euro

Mill en Sint Hubert: 7.846 euro

Sint Anthonis: 6.811 euro