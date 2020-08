Oud-directeur van de Efteling Bart de Boer (69) overleden: 'Dankzij hem hoort park bij Europese top'

Bart de Boer was jarenlang voorzitter van de Raad van Bestuur van de Efteling (foto: ANP 2012/Marcel Antonisse). vergroot

Oud Efteling-directeur Bart de Boer (69) is overleden. Hij stond ruim vijf jaar aan het roer van het park in Kaatsheuvel, van juni 2008 tot september 2013. Hij was voor die tijd algemeen directeur van Eindhoven Airport. "Mede dankzij zijn inspanningen zijn we als Efteling gegroeid en hebben we een sprong gemaakt naar de Europese top van pretparken."

"We wisten dat Bart ziek was, maar dit is toch veel te vroeg en veel te snel gegaan", laat een woordvoerster van de Efteling weten. De Efteling condoleert het gezin en de dierbaren van Bart met zijn overlijden en wenst hen veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Investeringen

In de tijd dat hij er directievoorzitter was, investeerde De Boer 221 miljoen euro in het pretpark. Dit geld werd onder meer gestoken in nieuwe attracties zoals Joris en de Draak, Raveleijn en Aquanura. Daarnaast ging het park in de winter open en verrees in 2009 vakantiepark Bosrijk.

Die investeringen hadden resultaat, het aantal bezoekers steeg in die jaren flink. In 2007 bezochten 3,2 miljoen mensen jaarlijks de Efteling, in 2012 waren dit er 4,2 miljoen.

Rem

Toen De Boer nog meer wilde investeren, trapte de Raad van Commissarissen echter op de rem. "Ik miste daardoor vertrouwen", vertelde hij in 2013 op Omroep Brabant-radio. "Dan moet je een grote jongen zijn en zeggen: jongens dit is het."

Conflicten met het personeel, waarover de vakbond in die tijd sprak, speelden volgens De Boer geen rol bij zijn vertrek.

'Zijn inzet voor Brabant was groot'

De Boer was ook voorzitter van VisitBrabant, Eindhoven365, Van Gogh Brabant en het Eindhoven Museum en hij was een van de grote aanjagers van het Van Gogh Nationaal Park. "Zijn inzet voor Brabant was groot", benadrukt Frank van den Eijnden van Van Gogh Brabant. "Hij was dagelijks actief om vernieuwing en groei mogelijk te maken."

