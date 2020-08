Ambulance botst op auto, bestuurder met andere ambulance naar ziekenhuis

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties Volgende Vorige vergroot 1/2 Foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties

Een ambulance is zaterdagmorgen in Eindhoven in botsing gekomen met een personenauto. De bestuurder van de auto raakte daarbij gewond en moest met een andere ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht.

Het ongeluk gebeurde iets na elf uur op de kruising Karel de Grotelaan en Bouvigne. De ambulance was met spoed ergens naartoe onderweg en reed daarbij vermoedelijk door rood licht. In de ambulance zaten de chauffeur en een verpleger. Zij bleven ongedeerd.

De schade aan de auto is groot. Het voertuig moest worden weggesleept. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.

