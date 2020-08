Samen de Tour kijken in Eindhoven: 'Blij dat het toch nog door kan gaan'

Een vriendengroep drinkt een biertje na een rondje fietsen (foto: Youssef Zerrouk) Door de jaren heen heel wat verzameld (foto: Youssef Zerrouk) Een minimuseum voor wielerfanaten (Foto: Youssef Zerrouk) Volgende Vorige vergroot 1/4 Een vriendengroep drinkt een biertje na een rondje fietsen (foto: Youssef Zerrouk)

De echte wielerliefhebber mag zaterdag in zijn handjes knijpen want de Tour de France is begonnen in Nice. En in Eindhoven is er maar één plek waar je moet zijn nu de Zuid-Franse stad vanwege corona niet te bereiken is: wielercafé Cyklist. Op een groot scherm zijn alle etappes te bekijken.

Dit café ademt wielrennen tot in iedere vezel. In iedere hoek staat wel ergens een fiets of een accessoire. "Ik heb zo door de jaren heen heel wat spulletjes verzameld", lacht eigenaar Rutger van der Zanden die samen met zijn vrouw Madelon al vijf jaar de zaak runt.

En dit jaar is het volgen van de wielerwedstrijd net even anders dan anders vanwege de coronamaatregelen. "Tijdens ritten, en zeker tegen het einde van de etappe, kan het best druk zijn", stelt Van der Zanden. "We zijn dus ook de hele tijd bezig om mensen aan te spreken zodat ze afstand houden van elkaar. Maar ik doe het met een glimlach."

Minimuseum

De kroeg staat zo vol met wielerspullen dat het haast een museum te noemen is. De blikvanger is net zoals elk jaar het grote scherm waar elke Touretappe op te zien is. "Ik ben blij dat het nog door kan gaan", zegt Van der Zanden. Want het zag er heel lang naar uit dat de rit der ritten dit jaar niet gereden kon worden vanwege corona.

"Mijn hele ritme is er van in de war", zegt hij. "Normaal gesproken leef je naar iedere grote ronde toe. Dat het dit jaar zo laat in het jaar is, voelt wel heel vreemd."

Ook wielerliefhebbers die in hun tenue een biertje drinken op het terras voelen dat. "Het is vooral gek dat het niet midden in de vakantie valt." Een ander maakt het niet zo veel uit. "Ik kijk de Tour toch, wanneer die ook gereden wordt. En als ik niet live kan kijken, zet ik gewoon uitzending gemist op."

Juichen voor Dumoulin

"Het is een dunne lijn tussen gezond verstand en de commercie", merkt een van de renners op. "Eigenlijk moeten alle grote evenementen niet doorgaan, maar hier is zo ontzettend veel geld mee gemoeid."

Dat er dit jaar geen Brabander meedoet, vindt Van der Zanden niet zo erg. "Ons land is zo klein, wij juichen voor elke Nederlander die meedoet. Dumoulin komt uit Limburg, die moedigen wij net zo hard aan."

LEES OOK:

