Twee zwaargewonden bij botsing tussen scooter en auto in Beugen

Een jongen en een meisje op een scooter zijn zaterdagmiddag in Beugen gewond geraakt bij een botsing met een auto. Dat gebeurde op de kruising van de Boxmeerseweg en de Lange Heggen.

Een traumahelikopter bracht de trauma-arts op de plek van het ongeluk om assistentie te verlenen. Het meisje was aanspreekbaar, maar is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De trauma-arts is niet mee naar het ziekenhuis gegaan. De gewonde jongen is eveneens naar het ziekenhuis vervoerd.