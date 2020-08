Helmond Sport verslaat TOP Oss in eigen huis na sterke openingsfase

Heel Helmond juicht voor de snelle openingstreffer van Jeff Stans (Foto: Orange Pictures). vergroot

TOP Oss is het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie begonnen met een thuisnederlaag tegen Helmond Sport, 1-2. De Ossenaren lieten zich in het begin van zowel de eerste als tweede helft aftroeven door de Helmonders. Pas kort voor tijd kwam de thuisploeg tot scoren, maar kon het tij niet meer keren.

Helmond Sport kwam fel uit de startblokken en kwam al na drie minuten op voorsprong via een doelpunt van middenvelder Jeff Stans. Halverwege de eerste helft kreeg TOP Oss meer grip op het spel maar dat leidde niet tot grote kansen.

De tweede helft begon met een kopie van het eerste gedeelte. Helmond Sport pakte het initiatief en dat resulteerde in een tweede Helmondse treffer. Arno van Keilegom zette de bezoekers op een comfortabele 0-2 voorsprong.

Daarna herpakte de ploeg van trainer Klaas Wels zich. Tien minuten voor tijd moest Helmond Sport-speler Orhan Dzepar na een tweede gele kaart het veld verlaten. Kort daarna kreeg Top Oss weer aansluiting met Helmond Sport na een rake kopbal van Dennis Van der Heijden. De thuisploeg drong nog aan in de slotfase maar verder dan een vrije trap van Lion Kaak die door keeper Stijn van Gassel uit de kruising werd gehaald kwamen de Ossenaren niet.

Pijnlijke nederlaag voor Jong PSV, Excelsior met 1-6 te sterk

(Foto: Orange Pictures) vergroot

Jong PSV heeft in de eerste wedstrijd van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie een pijnlijke 1-6 nederlaag geleden tegen Excelsior. De Eindhovenaren keken in eigen huis al bij rust tegen een 0-2 achterstand aan. In het laatste kwartier scoorden de bezoekers liefst drie keer.

Jong PSV kreeg al na vijf minuten een treffer van Ahmad Mendes Moreira te verwerken. Na ruim een half uur voegde Joël Zwarts er een tweede - en fraaie - treffer aan toe voor de ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen.

In de tweede helft had Jong PSV weinig meer in te brengen tegen het sterk spelende Excelsior. De Rotterdamse ploeg liep met vier treffers verder uit: Thomas Oude Kotte (kopbal) en 0-5 Elias Mar Omarsson (twee keer). Jong PSV-er Justin de Haas schoot nog in eigen doel. Tussendoor deed Jong PSV nog iets terug. Damian Timan maakte het enige Jong PSV-doelpunt.

