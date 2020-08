Pijnlijke nederlaag voor Jong PSV, Excelsior met 1-6 te sterk

(Foto: Orange Pictures) vergroot

Jong PSV heeft in de eerste wedstrijd van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie een pijnlijke 1-6 nederlaag geleden tegen Excelsior. De Eindhovenaren keken in eigen huis al bij rust tegen een 0-2 achterstand aan. In het laatste kwartier scoorden de bezoekers liefst drie keer.

Jong PSV kreeg al na vijf minuten een treffer van Ahmad Mendes Moreira te verwerken. Na ruim een half uur voegde Joël Zwarts er een tweede - en fraaie - treffer aan toe voor de ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen.

In de tweede helft had Jong PSV weinig meer in te brengen tegen het sterk spelende Excelsior. De Rotterdamse ploeg liep met vier treffers verder uit: Thomas Oude Kotte (kopbal) en 0-5 Elias Mar Omarsson (twee keer). Jong PSV-er Justin de Haas schoot nog in eigen doel. Tussendoor deed Jong PSV nog iets terug. Damian Timan maakte het enige Jong PSV-doelpunt.

