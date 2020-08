Politievlogger vangt boeven met Ewout van Bureau 040: Jezus, wat gebeurt hier veel'

Beeld: Politievlogger Jan-Willem vergroot

Komende week is de eerste aflevering van de fonkelnieuwe reportageserie Bureau 040 te zien, waarbij programmamaker Ewout Genemans met de Eindhovense politie op pad gaat, om boeven te vangen. Politievlogger Jan-Willem en Ewout trokken samen een dag op in de Lichtstad, waarbij ze jacht maakten op een man in een maisveld en zochten naar een drenkeling in het water. "Jezus, wat gebeurt hier veel."

Ze zijn nog maar net onderweg op een bloedhete dag tijdens de hittegolf als ze een melding krijgen van een Poolse man die verdwenen is in een visplas in Son. Binnen de kortste keren zijn Ewout, Willem-Jan en wijkagent Maritio ter plaatse, samen met andere politie-eenheden, de brandweer en duikers.

'De kans dat we hem nog levend terugvinden, is klein'

Een visser had gezien hoe de man een paar biertjes had gedronken en het water was ingesprongen. Daarna kwam hij niet meer boven water. Ondanks een grote zoektocht wordt de man niet gevonden. "Het is zoeken naar een speld in een hooiberg", zegt Maritio. "De kans dat we hem nog levend terugvinden, is klein."

Het maakt indruk op de presentator, die toch wel wat gewend is, nadat hij eerder Beruchte Gevangenissen maakte. Daarbij bezocht hij onder meer de Filipijnen, Brazilië en Curaçao.

"In het buitenland staat dingen op een of andere manier toch ver van je bed", vertelt hij. "Maar hier komt het wel binnen. Iemand die gaat zwemmen en niet meer terugkomt. Dit is heel naar, er zit thuis toch iemand nietsvermoedend op hem te wachten. Dat houdt me wel bezig, ja."

Met 140 km per uur over een fietspad

Een vechtpartij tussen twee groepen op straat, een conflict waarbij bemiddeld moet worden, het gebeurt allemaal in 040. Later op de dag wordt de achtervolging ingezet op een man die met een hakbijl heeft lopen zwaaien. Daarbij scheurt de verdachte met 140 kilometer per uur over een fietspad, om uiteindelijk zijn auto te dumpen en een maisveld in te vluchten.

"Bij Bureau Burgwallen, het eerste seizoen van deze serie waarbij we de Amsterdamse politie volgden, ging het vooral om veel dronken mensen", zegt Ewout. "Dit hier is heel divers. En dat zorgt voor adrenaline, ja."

Op jacht met de politiehond in het maisveld (Beeld: Bureau 040) vergroot

Eindhoven kampt met allerlei vormen van criminaliteit. In Bureau 040 komt van alles voorbij: huiselijk geweld, verwarde personen en aanhoudingen met getrokken pistool. Ewout maakt van dichtbij mee hoe de politie straatdealers en andere drugscriminelen aanpakt.

'Die scooterdief rende recht in mijn armen'

Aan politievlogger Jan-Willem licht hij alvast een tipje van de sluier op. "Ik heb in Eindhoven ook een beetje mogen proeven hoe het is om agent te zijn. Een scooterdief rende bij een achtervolging ineens recht in mijn armen. Tja, wat doe je dan? Hem pakken, natuurlijk."

Bureau 040 is vanaf woensdag 2 september te zien op RTL4 en Videoland.