Kinderen vissen gestolen kluis uit sloot in Veghel

Trots op hun vondst. (Foto: Max Hendriks) vergroot

Pim, Jens, Senna en Yade hebben zondagmorgen tijdens het magneetvissen in een sloot in Veghel een kluis opgevist. De kluis bleek eerder te zijn gestolen bij een inbraak in Arnhem. Apetrots zijn de kinderen met hun vondst.

Buurtbewoners vonden afgelopen donderdag al verschillende bankpasjes en sieraden in de sloot bij het Ketelven en Vlasven. "We hebben daarop de politie gebeld en toen bleek dat de spullen van Chinese mensen uit Arnhem waren", vertelt Max Hendriks, een van de vinders.

"De politie vroeg of we misschien ook een kluis hadden gevonden, want die was ook buitgemaakt bij de inbraak. Maar die konden we niet vinden", aldus Hendriks.

Op zoek naar spullen uit Tweede Wereldoorlog

Zondagmorgen hoorde hij rumoer op straat. De kinderen stonden bij de waterkant over iets gebogen en Max besloot een kijkje te gaan nemen. "Toen zag ik dat ze die kluis op het droge hadden getrokken. Ze waren enorm trots en vertelden dat ze eigenlijk op zoek waren naar spullen uit de Tweede Wereldoorlog. Ik heb ze maar niet verteld dat die sloot pas tien jaar oud is."

Agenten visten donderdag al sieraden en pasjes uit het water. (Foto: Max Hendriks) vergroot

Max besloot de politie op de hoogte te stellen van de gevonden kluis. "Ik kreeg eerst te horen dat ze niet wilden komen, omdat alle sporen door het water waarschijnlijk zijn verdwenen. Maar toen ik vertelde dat vier kinderen 'm hadden gevonden, stuurden ze toch iemand langs. De agent heeft de kinderen een compliment gegeven voor hun actie."

Glunderen van top tot teen

Voor Jens, Senna, Yade en Pim kon hun dag niet meer stuk. "Ze glunderden van top tot teen", aldus Max. "En daarna hebben ze hun hengel meteen weer in het water gehangen, in de hoop nog meer bijzondere dingen te vinden."