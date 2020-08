Jacky (14) uit het niets in elkaar geslagen: 'Ik heb toch met niemand ruzie'

De mishandelde Jacky Hoefnagels. (Foto's: Cindy Hoefnagels) vergroot

Na een bezoek aan een vriendinnetje uit het niets in elkaar worden geslagen. Het overkwam de 14-jarige Jacky Hoefnagels uit Oosterhout zaterdagavond. Ze is nog altijd verbijsterd. "Ik weet niet wat ik heb gedaan."

Moeder Cindy vertelt het verhaal van de mishandeling die zaterdagavond tussen halftien en tien uur plaatsvond in Oosterhout. "Jacky was op weg naar huis. Ze was bij een vriendin die een paar straten verderop woont. Toen ze langs de parkeerplaats aan de Jonkersdam fietste, werd ze opeens van achteren aangereden door twee jongens. Die begonnen vervolgens op haar in te slaan."

'Gelukkig is Jacky gaan gillen'

Waarom de jongens dat deden, is niet duidelijk. "Jacky is gelukkig gaan gillen. Het vriendinnetje waar Jacky was geweest, stond nog buiten omdat ze haar net had uitgezwaaid. Samen met een andere vriendin greep het meisje in. Toen gingen de jongens er gelukkig vandoor. Ze stapten op de fiets en zijn weggereden."

Bij de mishandeling liep Jacky een blauw oog, raakte haar kaak beschadigd en is een lip gescheurd. "Ze is erg geschrokken. Ze vroeg zich af waarom ze is aangevallen. Ze zei: ik heb toch met niemand ruzie."

Jacky is nu nog heel erg van slag. "Wij willen zo snel mogelijk aangifte gaan doen. Daar hebben wij vanmiddag contact over gehad bij de politie maar kunnen pas over een paar weken op het politiebureau terecht. Maar de afspraak is gemaakt."

Ander meisje ook lastiggevallen

Moeder Cindy deelde het verhaal van de mishandeling op Facebook met de signalementen van de daders. Het gaat om twee jongens van ongeveer 16 jaar oud die een zwarte hoodie droegen. Haar zoons werden hierdoor snel getipt over een meisje dat een half uur later werd lastiggevallen door twee jongens op de fiets met vergelijkbare signalementen. Dit was op de weg van Dommelbergen naar het centrum in Oosterhout.

De familie Hoefnagels komt graag in contact met dit meisje en haar ouders.