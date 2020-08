Moeder is hoopvol dat de jongens die haar zoon in elkaar trapten worden gepakt

De Kerkstraat in Reusel (foto: Google Streetview). vergroot

"Ik kom eraan", appte mijn mijn zoon zaterdagavond. "Een kwartier later belde een onbekende man mij dat mijn zoon in elkaar geschopt was in Reusel en dat de ambulance onderweg was. Zo'n telefoontje wil je als moeder niet krijgen", vertelt ze. "In die paar minuten verandert je leven. Mijn zoon praat moeizaam en alles is te vermoeiend. Hij kan niet werken als hovenier en ik zit ook thuis door alle stress."

"Ik durf ook niet met mijn naam in de publiciteit", vertelt moeder. "Ik ben bang dat ik word opgezocht om verhaal te halen. Ik slaap slecht en mijn zoon slaapt door zijn hersenschudding alleen maar. Ik weet niet beter dan dat mijn zoon vanuit het niets zwaar mishandeld is. Woede, angst, onrecht en zoveel onbeantwoorde vragen schreeuwen continu om aandacht", klinkt het vermoeid.

Het maakt ook strijdlust los in moeder: "Ik heb op Facebook een oproep gedaan voor getuigen. Ik heb daar verschillende reacties op gekregen en zelfs de namen gekregen van de mogelijke daders. Sommige reacties waren anoniem. De gemeente Reusel blijft een kleine gemeenschap waar mensen elkaar kennen, maar dus ook bang zijn om in iets gewelddadigs betrokken te raken."

"Mijn zoon herinnert zich alleen maar flarden."

Vrijdagmorgen las moeder een hoopvol bericht. "Op Facebook had ik een reactie gekregen van een andere moeder die meldde dat zij zich met haar zoon bij de politie had gemeld. Haar zoon is volgens haar betrokken bij de mishandeling. Dat kwam wel binnen. Haar eerlijkheid maar ook haar moed om dit te schrijven. Ook dit is een moeder die ongevraagd in een emotionele achtbaan terecht is gekomen."

"Voor buitenstaanders is de mishandeling van zaterdag een berichtje over een vechtpartij. Voor mij staat mijn leven nu op zijn kop en ik sta nog maar aan het begin. Ik wil graag vertellen wat de impact achter zo'n berichtje over een vechtpartij. Ook voor die andere moeder die mij schreef op Facebook moet het leven nu even stilstaan. Ik voel gek genoeg een soort verbondenheid met haar", zegt de moeder rustig.

"De mannen die ingrepen, dachten dat mijn zoon misschien wel dood was."

Het was zaterdag zo'n doorsnee niks-aan-de-handdag voor moeder en zoon. "Mijn zoon ging kijken naar een optreden van een bekende van hem voor een kroeg in Reusel. Daarna zouden we een filmavondje houden." De dag eindigde in paniek toen moeder die onbekende man aan de telefoon kreeg. "Hij heeft alles zien gebeuren. Mijn zoon herinnert zich alleen maar flarden. Wij weten ook niet of zich vooraf iets heeft afgespeeld bij de kroeg waar mijn zoon was."

"Die onbekende beller heeft samen met een andere man ingegrepen toen ze zagen dat mijn fietsende zoon door een scooter werd klemgereden en dat hij door twee jongens op de grond werd gewerkt. Volgens deze man bleven die twee jongens in blinde razernij maar tegen zijn hoofd schoppen", gaat moeder licht geëmotioneerd verder.

"Je moet er niet aan denken wat er gebeurd was als die mannen niet hadden ingegrepen."

"De mannen hadden moeite de jongens te stoppen. Ze dachten dat mijn zoon misschien wel dood was, zo vaak was er tegen zijn hoofd getrapt. Andere omstanders raakten geëmotioneerd toen ze op afstand de mishandeling zagen", hoorde moeder later.

Ze is de getuigen die ingrepen enorm dankbaar. "Je moet er niet aan denken wat er gebeurd was als zij dat niet hadden gedaan. Zij zijn ook gehoord door de politie en zijn belangrijke getuigen." De politie kan nog niet veel kwijt over de mishandeling omdat de zaak nog onderzocht wordt. Ook kan de politie daarom niet bevestigen dat een dader zich bij de politie gemeld heeft.