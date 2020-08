'Bossche' Lois van de Ven was de laatste die er optrad, want Theater aan de Parade wordt gesloopt

Lois was de laatste in Theater aan de Parade vergroot

"Ik sta gewoon nog een beetje te trillen. Dit was een optreden dat ik nooit meer zal vergeten." Lois van de Ven heeft even daarvoor bijna anderhalf uur op het podium van het Theater aan de Parade in Den Bosch gestaan en daarmee een tijdperk afgesloten. Want dit was het allerlaatste optreden in het 44 jaar oude theater dat tegen de vlakte gaat om plaats te maken voor een splinternieuw theater.

De voorstelling die Lois van de Ven zondagmiddag in het Theater aan de Parade in Den Bosch gaf, stond dan ook bol van nostalgie en terugblikken. Niet zo gek, want de zangeres en actrice komt uit Den Bosch en heeft veel herinneringen aan het Theater aan de Parade. Als kind al ging zij daar heen met haar hele familie met carnaval, in haar latere carrière stond ze er ook regelmatig op de planken, zoals met de musical Hair.

Wereldsterren en carnaval

"Ja, dit was heel bijzonder om te doen. De allerlaatste voorstelling ooit hier. Ik probeerde een gevoel over te brengen over dit theater. Hier kwamen wereldsterren, maar ook Bossche amateurproducties en natuurlijk ook alle carnavalsevenementen die er hier geweest zijn. Dit theater betekent echt veel voor veel Bosschenaren en zeker ook voor mij."

Met in het publiek onder meer haar vader en moeder, maar ook haar opa en oma is Lois van de Ven al verzekerd van een optreden over drie jaar. Want theater-directeur Alex Kühne deed na afloop een toezegging.

Over drie jaar weer

Hij sloot de allerlaatste voorstelling op het podium af met de belofte aan het aanwezige publiek dat zij over drie jaar bij de opening van het nieuwe theater allemaal een vrijkaart krijgen voor de eerste voorstelling en dat Lois van de Ven dan ook weer van de partij zal zijn. "Want jullie waren hier de allerlaatsten. In het nieuwe theater zijn jullie de allereersten."

Tot genoegen van het publiek, dat even daarvoor onder meer in de voorstelling ook geluisterd had naar tal van medewerkers, bezoekers en gebruikers van het theater en waarbij de nostalgie en liefde voor het oude Theater aan de Parade hoorbaar was. Kühne zei regelmatig een brok in zijn keel gehad te hebben.

Geen treurige dag

"Het is wel heel wat om dit gebouw te sluiten. Lois sloot het met haar optreden geweldig en ontroerend af, maar dit is geen treurige dag. Want dit is een unieke plek, maar we gaan nu aan het werk om er weer wat beters voor terug te krijgen. Het is het podium voor en door de stad en dat zal in het nieuwe theater ook gewaarborgd blijven."

Maar eerst komt er in Den Bosch dus een periode van drie jaar zonder groot theater. Kühne weet zeker dat die periode goed doorgekomen wordt. Althans, wanneer hij probeert over de corona-tijd heen te kijken.

Na corona grootse plannen

"Want eerst moet corona weg. Dat is het allerbelangrijkste en dan kunnen we onze plannen uitvoeren. Hier op de Parade met carnaval bijvoorbeeld met een paviljoen waar 3500 mensen in kunnen. Verspreid over de gemeente nemen tal van plekken onze taken even over. Met ook Mainstage in De Brabanthallen als plek voor de wat groteren producties."

'Theater náár de Parade'

Zondagmiddag was dus de laatste voorstelling in het Theater aan de Parade. Maandagavond is er nog een slotavond voor personeel en medewerkers van het Bossche theater en daarna gaat de sloop en de nieuwbouw beginnen. Over drie jaar moet het nieuwe theater er staan. Een nieuwe naam komt er niet.

Kühne: "Onze theateractiviteiten de komende drie jaar noemen we 'Theater náár de Parade'. Daarna wordt het weer gewoon 'Theater áán de Parade'.