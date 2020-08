Ongeneeslijk zieke Sharon (49) krijgt met Jankfest haar eigen festival: 'Genieten godverdomme'

Knuffels voor Sharon op haar Jankfest. vergroot

"Het is een dubbel gevoel." De ongeneeslijk zieke Sharon Teuws (49) uit Bladel staat zondag in het middelpunt van de belangstelling op het voor haar georganiseerde festival Jankfest. Ze geniet met volle teugen maar de aanleiding is wrang. "Kijkend naar de vooruitzichten is dit waarschijnlijk de laatste keer."

Voor Sharon en haar man Richard (47) zijn festivals al bijna twintig jaar een groot deel van hun leven. Samen hebben ze een merchandisebedrijf waarmee ze op festivals staan.

Toch een coronaproof festival

Eind vorig jaar stond hun leven ineens op hun kop toen bleek dat Sharon longkanker had. Ook hun bedrijf ging failliet. Door de coronacrisis gingen alle festivals ook niet meer door. Graag had Sharon samen met haar man en drie kinderen nog één festival meegemaakt, maar dat leek niet meer te lukken.

Maar één van haar vrienden is de oprichter van de stichting No Guts No Glory die zich inzet voor bijzondere belevenissen voor kankerpatiënten en mantelzorgers. Sharons bedrijf had de stichting tien jaar gesteund dus nu kon de stichting iets terugdoen. Een laatste coronaproof festival regelen voor Sharon. Jankfest, met als ondertitel 'genieten godverdomme' was geboren.

Traantjes aan beide kanten van het scherm

Het besloten festival wordt zondag gehouden op de plek van Nirwana Tuinfeest in Lierop. 150 vrienden en bekeken zetten Sharon uitgebreid in het zonnetje. En dat maakt indruk. "Ik wilde zo graag nog een keer een festival meemaken met mijn vrienden. En dat kan nu", vertelt Sharon.

Sharon en haar vrienden vertellen in de onderstaande video wat Jankfest voor ze betekent.

'Dat is echt fantastisch'

Vooraf zei Sharon dat ze geen trek had in zielige speeches en anekdotes. "Dat doen ze maar als ik er niet meer ben. Maar een Jankfest wordt het toch wel.”

En dat blijkt zondag ook het geval te zijn. Op het festivalterrein is een speciaal knuffelscherm geplaatst zodat mensen op een veilige manier Sharon kunnen omhelzen. En dat zorgt voor veel emoties. Aan beide kanten van het scherm wordt met enige regelmaat een traantje gelaten.

"Vanaf het moment dat het wist dat het zou komen, kan ik wel elke dag wel janken om wat hier neergezet wordt", vertelt Sharon. "Hoeveel mensen hier wel niet aan meewerken en bewogen zijn om iets te doen, dat is echt fantastisch."

Peter Pan Speedrock en Anneke van Giersbergen

Over de muziek is niets te klagen op Jankfest. De Eindhovense rockband Peter Pan Speedrock die vier jaar geleden stopte, is nog één keer bij elkaar gekomen voor Sharon. Ook de bekende festivalartiest Mambo Kurt is op komen draven.

Metalicoon Anneke van Giersbergen trad ook op. Ze opende de show op het podium in haar eentje terwijl ze zichzelf begeleide op gitaar. Zo zong ze Brabant van Guus Meeuwis en dat maakte veel indruk. "Ondanks het feit dat er niet mee mocht worden gezongen, hoorde ik toch dat sommigen dat niet konden weerstaan", aldus een bezoeker.

