Lex Immers tekent voor twee jaar bij NAC: Haagse bluf, ervaring en hopelijk doelpunten

Lex Immers komt naar NAC. De speler en de Bredase club hebben overeenstemming bereikt over een tweejarig contract. Immers speelde de laatste drie jaar voor ADO Den Haag waar hij onlangs zijn doorlopende contract liet ontbinden.

Immers is geboren en getogen in Den Haag en speelde acht jaar voor ADO. De speler komt op voorspraak van NAC-trainer Maurice Steijn, die ook uit de Hofstad komt en daar werkzaam was. Lex Immers was aanvoerder onder Steijn bij ADO Den Haag.