'Dit is geen écht avondje NAC', supporters beleven eerste wedstrijd in coronatijd

John, Peter en Patrick beleven hun eerste Avondje NAC in Coronatijd. vergroot

Ze moesten door de coronacrsis maanden wachten, maar dit weekend was het dan zo ver. Eindelijk mochten supporters weer de stadions in voor een competitiewedstrijd. Als eerste was onder strenge voorwaarden de Keuken Kampioen Divisie aan de beurt. Op de tribunes slechts een beperkt aantal supporters, die ook niet mochten zingen, springen, schreeuwen of juichen. In Breda namen we zaterdag de proef op de som bij het Avondje NAC, dat landelijk bekend staat om de goede sfeer.

Ronald Strater Geschreven door

Bij elkaar komen ze al 110 jaar bij NAC. De vijftigers John, Peter en Patrick zijn echte, diehard NAC-supporters. Gewapend met een seizoenkaart zijn ze elke thuiswedstijd te vinden in het Rat Verlegh Stadion. Ook in coronatijd, al is de beleving van een voetbalwedstrijd tijdens deze crisis toch anders dan normaal.

Wachten op privacy instellingen...