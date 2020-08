Proef met tien 'moeilijke' asielzoekers in Oisterwijk uitgesteld na onrust onder inwoners

Het azc in Oisterwijk tijdens een open dag in 2019 (Foto: Jan Peels) vergroot

Een proef met tien jonge asielzoekers in het azc in Oisterwijk zorgt voor veel onrust. Deze tien asielzoekers, die extra begeleiding krijgen omdat ze het extreem moeilijk hebben, moeten in de plaats komen van de dertig tot vijftig jonge vluchtelingen die nu in het dorp worden opgevangen. De pilot zou dinsdag beginnen, maar is na overleg met de gemeente uitgesteld vanwege de ontstane ophef, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) maandag.

Agnes van der Straaten Geschreven door

Nog maar kort geleden kwamen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de gemeente Oisterwijk overeen dat het azc in de Oisterwijkse bossen een paar jaar langer mocht blijven. Dat ging niet zonder slag of stoot want een aantal fracties in de gemeenteraad wilden niet dat asielzoekers uit veilige landen en jonge asielzoekers naar Oisterwijk zouden komen. Een tijdlang heeft Oisterwijk namelijk last gehad van jonge asielzoekers die in het dorp problemen veroorzaakten.

Omdat die problemen inmiddels grotendeels opgelost zijn, heeft de raad de verlenging van het contract met het COA goedgekeurd. Ook voor jonge asielzoekers dus. Maar de nieuwe pilot, met vluchtelingen met grote problemen, valt veel Oisterwijkers rauw op het dak.

"De pilot valt gewoon binnen de afspraken met de gemeente Oisterwijk."

”Het zijn inderdaad jongeren met problemen", licht Robert Ploeg van het COA toe. "Het idee is, als je deze jongeren wat meer één op één begeleidt, dat je dan wellicht het potentieel dat in ze zit er beter uit kan halen. De pilot valt gewoon binnen de afspraken met de gemeente Oisterwijk. Deze pilot met tien jonge asielzoekers komt in plaats van de opvang van gewone jonge asielzoekers. En er komt extra begeleiding.”

Maandagmiddag sprak de gemeente met het COA over de ontstane situatie en is besloten om nog niet van start te gaan met de pilot. Ploeg: "De communicatie over het project is niet helemaal gelopen volgens het boekje zou je kunnen zeggen. Een aantal weken geleden hebben we de burgemeester ingelicht. Het zou kunnen dat de datum 1 september niet helemaal duidelijk is overgekomen."

"Misschien hadden we de omwonenden moeten informeren."

Ook het COA heeft gezien dat er wat onrust is ontstaan. "Dat vinden we heel vervelend. Maar we hadden misschien de omwonenden moeten informeren. Dan was het ook bij de raad terecht gekomen.” Het COA gaat nu komende tijd eerst in gesprek met alle betrokken partijen en omwonenden. Een dergelijk overleg was in het verleden al door de gemeente als voorwaarde gesteld in het geval dat COA veranderingen wilde doorvoeren.