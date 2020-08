Lex Immers wil promoveren met NAC: 'We moeten tegenstanders opvreten'

Lex Immers, nieuw bij NAC. vergroot

Lex Immers kon naar de eredivisie of het buitenland, maar koos toch voor NAC in de Keuken Kampioen Divisie. Maandag tekende hij na goede gesprekken met trainer Steijn en directeur Manders voor twee jaar in Breda. Hij strijdt liever voor promotie dan tegen degradatie, zo zegt hij.

De onderhandelingen tussen NAC en Immers waren eigenlijk betrekkelijk eenvoudig, zo laat Immers weten bij zijn presentatie in het Rat Verlegh Stadion. Onlangs werd zijn contract bij ADO Den Haag ontbonden en inmiddels verheugt hij zich op zijn nieuwe klus in Breda.

"NAC heeft een goed plan", verduidelijkt de Haagse routinier zijn komst. "Dat heeft de doorslag gegeven. En ik heb er gewoon een goed gevoel bij, voor mij is spelen in de Keuken Kampioen Divisie dan ook geen obstakel. Dat zegt niks. Je speelt hier voor de prijzen, dat is beter dan strijden tegen degradatie."

"Ik kan in heel de as spelen en als het moet nog keepen ook"

Immers sprak voorafgaand aan zijn beslissing niet alleen met de trainer en de directeur. Ook informeerde hij bij de NAC-spelers Dion Malone en Tom Haye. Wat NAC van hem wil is niet zo moeilijk te bedenken: Haagse bluf, ervaring en zo veel mogelijk doelpunten.

Dan rest nog de vraag op welke positie Lex Immers zijn kwaliteiten moet gaan aanspreken van coach Maurice Steijn. Dat kan als aanvallende middenvelder, maar hij zou hem ook weleens als spits kunnen gebruiken.

"Ik heb natuurlijk bij ADO en in Engeland als spits gespeeld", zegt de kersverse NAC-aanwinst hierover. "Maar ook als 'tien' bij Feyenoord en ADO. Ik heb zelfs als controlerende middenvelder gespeeld, dus ik kan overal neergezet worden. In heel de as en zo ziet de trainer dat ook. Als het nodig is, kan ik ook nog gaan keepen ook", zo besluit een lachende Immers.