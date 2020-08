Zes jaar cel en tbs geëist tegen Eindhovenaar (42) die zijn moeder ombracht: ‘De bom barstte'

Didier van der H. in de rechtbank. (Rechtbanktekening: Adrien Stanziani) vergroot

De officier van justitie acht Didier van der H. die op 21 april 2019 zijn moeder bij hem thuis in Eindhoven doodde niet volledig, maar wel verminderd ontoerekeningsvatbaar. Om die reden is maandag zes jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist. Volgens het Pieter Baan Centrum, waar de Eindhovenaar is onderzocht, leidt hij aan een waanstoornis en weigert hij mee te werken aan een behandeling. De kans op herhaling is daarom groot.

De vraag of Didier zijn moeder doodde, komt al snel aan bod in de rechtszaal. Er volgt een stilte en hulpeloos kijkt hij om zich heen. “Er was niemand anders daar”, waarna hij in huilen uitbarst. Het is het begin van een zitting waarbij de verdachte in rap tempo van de ene naar de andere emotie gaat. Van rust, tot intens verdriet, naar paniek tot grote woedde en dat is slechts luttele seconden.

Meerdere malen moeten de rechter en zijn advocaat Piet-Hein Kuijpers Didier tot rust manen. Alleen zijn raadsman lijkt echt tot hem door te kunnen dringen. Van der H. krabbelt veel aan zijn hoofd, drinkt talloze bekertjes water en beantwoordt de vragen van de rechtbank warrig. Hij schreeuwt, zwaait met zijn armen en aantekeningen en blijft vooral herhalen dat zijn moeder een narcist was en juist hij het slachtoffer is.

Neergestoken

Op de bewuste paasdag vorig jaar ging Didier naar het politiebureau om zich aan te geven. Waarom precies wilde hij niet zeggen, maar wel dat het ernstig was. Daarnaast zag de agent een bloedveeg op zijn hand. De advocaat van Didier raadde vervolgens de politie aan om snel naar zijn appartement op de Methusalemlaan in Eindhoven te gaan. Daar troffen de agenten het levenloze lichaam van zijn moeder aan.

Uit forensisch onderzoek is gebleken dat de 71-jarige vrouw vier steekwonden had waarvan één haar hart en aorta heeft geraakt. Ze werd gevonden in een grote plas bloed. Haar zoon kan zich alleen een ruzie voorafgaand aan de steekpartij herinneren en dat hij zijn moeder geduwd heeft. “De rest is een zwart gat. De bom barstte. Ik weet alleen nog dat ik het mes vast had. Dat heb ik neergelegd. Ik heb haar zien liggen en ben vertrokken”, vertelt hij emotioneel.

Herseninfarct

Een belangrijk punt tijdens de zitting is dat Didier van der H. twee jaar geleden een herseninfarct heeft gehad. Zelf denkt hij dat hij sindsdien de controle over zichzelf en zijn gedachten steeds verder is kwijt geraakt. Deskundigen in het Pieter Baan Centrum zien dat zijn stoornissen daardoor verscherpt zijn, maar stellen ook dat hij daarvoor al kampte met persoonlijkheidsstoornissen.

Zelf vindt Didier dat hij te weinig hulp heeft gekregen. Hij zwaait met een lijst van vijftig namen. Ook zijn advocaat Kuijpers is van mening dat Van der H. en zijn moeder herhaaldelijk om hulp gevraagd hebben omdat het fout dreigde te gaan met de verdachte. De raadsman vindt dat de rechtbank daar rekening mee moet houden.

Net als het feit dat zijn cliënt zichzelf echt niet onder controle had tijdens zijn daad. In het dossier zag hij niets anders dan noodkreten om hulp van Van der H. Kuijpers ziet dan ook liever dat zijn cliënt volledig ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard zodat hij meteen behandeld kan worden. “Ik zit hier niet naast een crimineel, maar naast een patiënt en het is goed mis in zijn bovenkamer.”

'Dan zou dit allemaal niet zijn gebeurd'

Ook de familie die de rechtszaak is, zoals de tweelingbroer van de overleden vrouw, heeft het duidelijk moeilijk. Een nichtje vertelt tijdens een verklaring dat de moederliefde haar tante fataal is geworden.

De andere broer was gebeld om langs te komen bij Didier die bewuste morgen. Hij ging niet, maar vraagt zich nog altijd af wat er zou zijn gebeurd als hij dat wel had gedaan. Didier weet dat wel: “Dan zou dit allemaal niet zijn gebeurd.”

Op 14 september doet de rechtbank uitspraak.