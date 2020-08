Twaalf jaar cel voor doden huisbaas met twaalf messteken

Twaalf jaar cel voor doden huisbaas in Veghel. vergroot

Een 24-jarige Griek is maandag door de rechter veroordeeld tot een celstraf van twaalf jaar voor het doden van zijn huisbaas in Veghel. De verdachte stak in november 2018 zijn huisbaas neer in zijn huis aan de Dahliastraat. Daarna achtervolgde hij het slachtoffer naar buiten. Op straat stak hij hem opnieuw meerdere malen. In totaal stak de Griek het slachtoffer twaalf keer.

Toen zijn huisbaas op de grond lag, sloeg hij hem met een stoeptegel tegen zijn hoofd waarna het slachtoffer overleed aan zijn verwondingen.

De Griek ging op die bewuste dag in november ook met het mes achter een huisgenoot aan. Hij is daarom ook veroordeeld voor doodslag en bedreiging. Dit alles gebeurde op klaarlichte dag.

Geen noodweer oordeelt rechter

De aanleiding voor de steekpartij is voor de rechtbank tijdens de behandeling van de zaak niet duidelijk geworden. De verdachte verklaarde dat hij zichzelf verdedigde, nadat hij als eerste gestoken was. Van een noodweersituatie was volgens de rechtbank echter geen sprake.

De rechter in Den Bosch oordeelde maandag dat de Griek zijn huisbaas zijn belangrijkste bezit heeft ontnomen: zijn leven. Daarmee heeft hij de nabestaanden volgens de rechtbank 'onherstelbaar leed aangedaan'. Het slachtoffer speelde volgens de rechter een belangrijke rol in het leven van zijn dochter, ouders en andere familieleden.

Schadevergoedingen

De rechtbank heeft bij het bepalen van de straf ook meegewogen dat de steekpartij voor de huisgenoot en getuigen 'traumatisch is geweest'.

Behalve de celstraf van twaalf jaar moet de Griek schadevergoedingen betalen van in totaal meer dan tienduizend euro. Het Openbaar Ministerie eiste eerder veertien jaar cel tegen de Griek.