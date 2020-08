Wie mishandelden de 14-jarige Jacky uit Oosterhout? Politie zoekt twee jongens

De mishandelde Jacky Hoefnagels. (Foto's: Cindy Hoefnagels) vergroot

De politie is op zoek naar twee jongens die zaterdagavond in Oosterhout rond halftien de 14-jarige Jacky Hoefnagels hebben mishandeld. Dat gebeurde op de kruising van de Jonkersdam en de Heerendam toen het meisje op weg naar huis was. In het opsporingsprogramma Bureau Brabant roept de politie getuigen op zich te melden.

De jongens fietsten achter het meisje aan. Toen ze omkeek zag ze dat de twee jongens hun fiets op de grond gooiden en in haar richting kwamen lopen.

Uit het niets kreeg ze enkele klappen tegen het hoofd en haar bovenlichaam. Daarna gingen de twee daders er op een fiets vandoor.

Signalementen

De politie zoekt twee blanke jongens tussen de 15 en 17 jaar. Ze zijn ongeveer 1,70 meter lang en hebben een smal postuur. Beide jongens droegen een zwarte trui met een capuchon en een spijkerbroek.

Wachten op privacy instellingen...