Inbrekers slaan toe bij honk- en softbalvereniging De Cardinals in Oss: tractor gestolen

Honk- en softbalvereniging De Cardinals in Oss zit met de handen in het haar. De tractor die werd gebruikt om het speelveld te egaliseren, is gestolen. Een actie met grote gevolgen voor club en spelers, zo laat de politie dinsdagochtend weten.

De inbraak vond plaats in de nacht van zondag op maandag. Rond kwart over twaalf was het raak bij de club die zit aan de Spitsbergerweg in Oss.

Behalve de tractor werd ook een bladblazer meegenomen. Er zijn camerabeelden. Deze worden door de politie bekeken.