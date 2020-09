Tractor gestolen na peperdure reparatie: balen als een stekker voor honkbalvereniging in Oss

De gestolen tractor (foto: Facebook politie Oss). vergroot

Honk- en softbalvereniging De Cardinals in Oss zit met de handen in het haar. De tractor die werd gebruikt om het speelveld te egaliseren, is gestolen. Een actie met grote gevolgen voor club en spelers. Het veld kan nu niet worden onderhouden, zoals de bedoeling is, legt voorzitter Maria van Kilsdonk dinsdagochtend uit.

Sandra Kagie Geschreven door

"Elke vrijdag onderhoudt ons mannenclubje het veld", gaat de voorzitter verder. "Afgelopen vrijdag hebben ze dat nog gedaan. Het gravel is toen gesleept met behulp van de tractor. Voor nu kan het daardoor nog wel even. Maar over twee weken moet het gravel echt weer gesleept worden om het veld bespeelbaar te houden. En dat is met de hand gewoon niet te doen."

'Weggegooid geld'

De voorzitter baalt als een stekker. De tractor die werd gejat, was net voor zo'n zeshonderd euro gerepareerd. "Weggegooid geld", verzucht ze. En geld voor een nieuwe heeft de club niet zomaar.

"We moeten afwachten wat de verzekering kan doen", zegt ze. "We speuren met z'n allen Marktplaats af op zoek naar een tweedehands exemplaar. En dan nog is het hopen dat sponsoren iets willen en kunnen doen voor ons."

Container opengebroken

De inbraak was zondagnacht rond kwart over twaalf bij de club aan de Spitsbergerweg in Oss. Alles werd vastgelegd op camerabeelden. "Een aantal gasten klom iets na middernacht over het hek en nam een kijkje bij de container", vertelt Van Kilsdonk. "Even later komen ze terug met een auto en een busje en laden ze de tractor in het busje."

"De tractor stond in een zeecontainer. Deze hebben ze opengebroken, net als twee hekken." Daarnaast werd volgens de voorzitter een dure bladblazer meegenomen.

"Tractor is al in Oost-Europa, zo hebben we van de politie begrepen."

Hoop dat de club de tractor nog terugkrijgt, heeft Van Kilsdonk niet. "Die is al in Oost-Europa, zo hebben we van de politie begrepen."