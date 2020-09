De meeste wildplassers worden beboet in Eindhoven

Archieffoto: Flickr/Muppetspanker vergroot

In totaal 540 boetes werden er uitgedeeld in Eindhoven voor wildplassen vorig jaar. De stad voert daarmee de lijst aan van de meeste wildplasboetes in Brabant. Zowel in absolute cijfers als relatief gezien. Dat blijkt uit cijfers van het CJIB.

Janneke Bosch Geschreven door

Zoals wellicht te verwachten valt, completeren de andere grote steden in de provincie het lijstje van de meeste wildplassers. Dat ziet er als volgt uit:

Eindhoven: 540 boetes, dat zijn 23,3 boetes per 10.000 inwoners Breda: 413 boetes, dat zijn 22,5 boetes per 10.000 inwoners Den Bosch: 346, boetes dat zijn 22,4 boetes per 10.000 inwoners Tilburg: 460, boetes dat zijn 21,2 boetes per 10.000 inwoners Bergen op Zoom: 127 boetes, dat zijn 19 boetes per 10.000 inwoners

Landelijk gezien werden er elke dag zo’n 46 boetes uitgeschreven, zo'n 17.000 bekeuringen in totaal. Dat kost de overtreder 140 euro per prent. Het leverde de schatkist in 2019 bijna 2,4 miljoen euro op. Er is sprake van een behoorlijke stijging: een jaar eerder werden er in het hele land nog zo'n 13.000 boetes uitgeschreven voor wildplassen.

Bekijk hier hoeveel wildplassers er in jouw gemeente werden beboet:

Wachten op privacy instellingen...

'Schone' gemeenten

In Brabant is er een aantal gemeenten waar niet is meebetaald aan dat bedrag. In Grave, Laarbeek, Waalre, Hilvarenbeek, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen en Halderberge werd er vorig jaar namelijk niemand voor wildplassen beboet.

Overigens is wildplassen niet bij wet verboden. Gemeenten nemen er zelf regels over op in de Algemene Plaatselijke Verordening. Meestal staat daarin dat het verboden is om je behoefte te doen in het wild binnen de bebouwde kom.

LEES OOK: