Afstand houden in de Efteling een probleem? Niet voor deze vrienden met hun nieuwe shirts

De drie Efteling-fans Wesley (27), Joris (23) en Richard (30) gaan graag en vaak naar de Efteling, ook in coronatijd. Maar wat ze minder leuk vonden de afgelopen tijd, is dat niet alle bezoekers genoeg afstand houden. Ze bedachten een ludiek t-shirt met instructies op de achterkant. De jongens testten de shirts met de tekst 'Obey the rules' maandag voor het eerst uit en dat bleek een succes. "Verschillende mensen hebben nu ook interesse in het shirt."

"We kregen best veel reacties in het park", zegt Wesley van den Berg uit Hoeven. "Ook sommige personeelsleden gaven een knipoog of staken een duim omhoog."

Het niet naleven van de anderhalve meter afstand in het pretpark is al een tijdje een doorn in het oog voor sommige bezoekers. In de rij van de Villa Volta kwamen de drie vrienden op het idee van een t-shirt met instructies. De zus van Wesley heeft haar eigen bedrijf dus zij ging snel aan de slag met de uitvoering. Maandag konden de heren hun nieuwe shirts uitproberen in het pretpark.

De tekst 'Obey the Rules' op de achterkant van het shirt is een verwijzing naar een uitspraak van O.J. Punctuel in Efteling-attractie Symbolica en geeft de boodschap duidelijk weer. "Vooral in de wachtrij vonden we dat mensen soms wel erg dicht achter ons gingen staan. Terwijl de Efteling overal netjes laat zien hoe het hoort", legt Wesley uit.

Sinds de actie van de jongens in hun nieuwe shirts op de bedrijfspagina van Wesleys zus staat, stromen de reacties binnen. Er zijn al verschillende Eftelingfans die ook wel zo'n shirt willen. "De Efteling zelf heeft nog niet gereageerd, maar dat zou mooi zijn!", zegt Wesley.

Niet iedereen is even blij met de actie van de jongens. "Je hebt ook mensen die zeggen: stel je niet aan, ik ben niet bang voor corona. Maar wij zien het ook meer als een ludieke actie en zijn zelf ook niet bang. Maar het is een reminder om juist wél de mensen te blijven beschermen die er wél bang voor zijn."