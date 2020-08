Te druk in de Efteling: bezoekers negeren massaal coronaregels

Drukte in de Efteling. (Foto: Noël van Hooft) vergroot

Bezoekers zijn klaar met de coronamaatregelen in de Efteling. Dat is duidelijk na een bezoekje aan het pretpark. Tegelijkertijd is het ook duidelijk dat het gewoon te druk is. In bijvoorbeeld Ruigrijk, daar waar alle achtbanen staan, lopen de paden helemaal vast en is afstand houden onmogelijk.

Eind juni bleek uit een aantal bezoeken van onze verslaggever aan het attractiepark dat de regels niet gehandhaafd werden en dat het op plekken te druk werd. De Efteling ontkende dat in eerste instantie maar kwam later met de conclusie dat het inderdaad niet goed ging.

Helft capaciteit

Het is vrijdag 31 juli als we opnieuw een bezoek brengen aan het park. De regels bij de ingang zijn duidelijker aangegeven met (led)borden. Maar één ding wordt al snel weer duidelijk: het is veel te druk in het park.

Een goede maand geleden liet de Efteling ongeveer een derde van de maximale capaciteit binnen. Nu is dat bijna de helft: ruim 15.000 mensen. Als alle bezoekers zich netjes over het hele park verspreiden zou er niks aan de hand zijn. Realiteit is al maanden dat het op een aantal knelpunten te druk is.

Knelpunten

Ook op deze warme vrijdag loopt het helemaal vast bij onder andere de Piraña, de Baron en De Vliegende Hollander. Maar ook bij het de fotoverkoop van de Droomvlucht staat iedereen hutjemutje op elkaar. Geen belijning of medewerker die hier iets van zegt.

Bij deze knelpunten kun je met de beste wil van de wereld geen afstand houden. Mensen lopen tegen elkaar op, door elkaar heen en stoppen plots. Eind juni beloofde het park verbetering door onder andere de inzet van crowdmanagers die bezoekers de weg zouden wijzen als het ergens te druk werd.

Massaal negeren

Daar waar het attractiepark wel maatregelen heeft genomen door eenrichtingsverkeer in te stellen of paden af te sluiten, negeren bezoekers dat massaal. De mensen die een dagje uit zijn, zijn duidelijk klaar met alle regels. Zo geven borden duidelijk aan dat het pad naast de Vliegende Hollander eenrichting is omdat het te smal is. Maar bezoekers drukken zich gewoon door de menigte heen.

De Efteling ziet ook dat dat het opnieuw niet goed gaat. "We constateren een afnemende intrinsieke motivatie bij gasten om zich aan de anderhalve meter afstand te houden", schrijft de Efteling. "Wij merken dat gasten onvoorspelbaar zijn en hun gedrag moeilijk te controleren is, gasten hebben hierin ook zelf een verantwoordelijkheid."

Extra schermen

Eenmaal in de wachtrij blijft het probleem bestaan dat bezoekers zich niets aantrekken van de vakken in de wachtrijen. Overal staan mensen in elkaars nek te hijgen. Ondanks dat de regels beter zijn aangegeven dan een maand geleden, gaan mensen massaal op de rode vakken staan. Medewerkers die zien dat mensen in de fout gaan negeren dat over het algemeen nog altijd.

De afgelopen weken heeft de Efteling meer wachtrijen voorzien van plastic schermen om de wachtrijen zoveel mogelijk op de originele locatie te laten ontstaan in plaats van door het hele park. Dat zorgt bij veel bezoekers voor gemopper omdat het met 34 graden een broeikas wordt tussen alle schermen. Andere bezoekers vragen zich juist af of het virus niet blijft hangen tussen al die schermen in die smalle wachtrijen.

Desinfectie

De wachtrijen lopen ondertussen op tot ruim negentig minuten. Dat komt onder andere omdat de capaciteit van de attractie ongeveer gehalveerd is door alle maatregelen. Volgens veel bezoekers is het op veel plekken langer aanschuiven dan in een normale zomer met het maximaal aantal bezoekers.

De beugels van de attractie hoeven volgens de Efteling niet na elke rit schoongemaakt te worden. Dat gebeurt in vergelijkbare parken, zoals Disneyland, ook niet. Maar daar zijn bezoekers die in de attractie stappen wel verplicht de handen te desinfecteren voor het instappen. En bij het uitstappen opnieuw. Dat gebeurt in Kaatsheuvel niet. Daar staan verspreid door het park desinfectiepunten.

