Efteling: ‘Gasten zijn onvoorspelbaar maar we voldoen aan alle maatregelen’

Drukte bij de ingang van de Efteling. vergroot

De Efteling kan zich niet vinden in het verhaal van Omroep Brabant dat de coronamaatregelen niet goed gehandhaafd worden. Volgens het attractiepark voldoen ze aan alle RIVM-maatregelen en aan het opgestelde protocol van alle pretparken in Nederland.

Omroep Brabant publiceerde maandag een artikel waarin onder andere geschetst wordt dat bezoekers zich niet aan de anderhalve meter afstand houden, dat medewerkers hier niet actief op handhaven en dat het op plekken in het park veel te druk is.

De gemeente Loon op Zand is geschrokken van dit verhaal. De gemeente doet zelf regelmatig een controle in het attractiepark. "We kopen dan een kaartje en gaan als bezoeker naar binnen of we komen aangekondigd langs en gaan meteen in overleg met de Efteling", zegt een woordvoerder van de gemeente. "Na die bezoeken komen er adviezen uit die het park dan ook goed opvolgt." Er worden adviezen gegeven, geen waarschuwingen of boetes.

Onvoorspelbare gasten

Het attractiepark in Kaatsheuvel noemt de constateringen momentopnames en wil daar verder niet op ingaan. Wel zegt een woordvoerder dat ze actief de anderhalve meter afstand bewaken en extra hygiënemaatregelen hebben getroffen.

Maar de gasten zijn tegelijkertijd ook heel onvoorspelbaar. "Hun gedrag is moeilijk te controleren, gasten hebben hierin ook zelf een verantwoordelijkheid." Volgens de gemeente doet de Efteling zijn best. "Maar het is aan de ondernemer, in dit geval de Efteling, om zijn bezoekers aan de maatregelen te laten houden." De gemeente benadrukt dat dat geldt voor de horeca, de winkeliers, de supermarkt maar zeker ook voor de Efteling.

Crowd control managers

Op basis van eigen ervaringen en adviezen van de gemeente neemt de Efteling dagelijks nieuwe maatregelen. "Zo is afgelopen weekend een pilot uitgevoerd met crowd control managers. Zij helpen de Efteling bij het analyseren van loopstromen, hebben een coördinerende taak richting gasten om hen te helpen afstand van elkaar te houden en geven advies om de bezoekersstromen verder te optimaliseren", stelt de woordvoerder van het sprookjespark.

De Efteling wil benadrukken dat de veiligheid voor gast en medewerker het allerbelangrijkste is. Uit een eigen onderzoek van het attractiepark blijkt dat de gastwaardering van afgelopen weekend beter was dan vorig weekend. Wat die score dan is wil de woordvoerder niet zeggen. "Het was voldoende, we gaan nooit de min in." Ook zou het gevoel van veiligheid gestegen zijn ten opzichte van een week eerder.

'Goed geregeld'

Ook een aantal bezoekers zeggen dat ze zich niet herkennen in de ervaringen van onze verslaggever. Een bezoekster die zegt dat ze drie keer per week in de Efteling komt, laat Omroep Brabant weten: "Mensen houden zich netjes aan de anderhalve meter afstand. Ook in de wachtrijen." Een ander stelt: "Ik vind dat de Efteling goed heeft geregeld. Alleen zijn er heel veel 'domme' mensen die de regels naar hun laars lappen."

Weer een ander vindt dat mensen zélf moeten kiezen of ze dichter bij anderen komen of verder weg blijven. "Iemand net een zwakke gezondheid kan doorgaans zelf wel bepalen om niet naar de Efteling te gaan. Dat betuttelende geschrijf komt mij onderhand de strot uit."