Hoe (on)realistisch is anderhalve meter in de Efteling? Proef op de som

Schouder en schouder bij Max & Moritz. vergroot

De Efteling is na een sluiting van 67 dagen alweer een maand open. Dat gebeurde onder strenge voorwaarden van de veiligheidsregio. Maar uit reacties blijkt dat bezoekers schouder aan schouder door het pretpark lopen en dat de regels nauwelijks gehandhaafd worden. Onze verslaggever ging drie keer naar het park en vertelt wat hij zag.

Dit zijn de regels in de Efteling:

In de wachtrijen zijn kleuren aangebracht. Rood is doorlopen en wit is wachten.

Bezoekers komen op verschillende tijdsloten het park binnen

Alleen huishoudens hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. Een huishouden is volgens de Efteling een groep mensen die onder hetzelfde dak woont en leeft.

Wachten op de Pardoes Promenade

Een dagje Efteling begint online. Je moet namelijk je bezoek reserveren en een tijdslot kiezen. Zo kun je tussen kiezen voor het eerste tijdslot (09.15 - 10.00 uur). Dan mag je voor opening van de attracties al het park binnen. Gevolg: duizenden mensen staan op de centrale boulevard, de Pardoes Promenade, in het pretpark te wachten bij de poorten.

Zo stond onze verslaggever op tweede pinksterdag bij de poort naar het Spookslot en 4D-filmzaal Fabula. Als de klok richting tien uur gaat is het zo druk dat mensen schouder aan schouder staan te wachten. Anderhalve meter afstand houden is dan onmogelijk. Om tien uur gaan de hekken open en op dat moment worden de coronamaatregelen even helemaal vergeten: honderden mensen rennen richting de attracties en botsen tegen elkaar op.

Mensen staan op de rode lijnen te wachten vergroot

Wachten bij de parkeerplaats

Ondertussen staan bij de ingang van het park de duizenden mensen voor het tweede tijdslot te wachten. Op zondag 21 juni mag onze verslaggever naar binnen in het tijdslot 10.00 - 10.45 uur. Het is iets na tien uur als er op het pad bij de parkeerplaats een lange rij ontstaat. Belijning ontbreekt hier. Iedereen staat tegen elkaar aan geplakt.

Ook als de belijning (rood is doorlopen, wit is wachten) op de grond verschijnt houden de meeste bezoekers zich niet aan de afstandsregels. Bij de ingang staat dan ook nergens goed zichtbaar en kort en bondig uitgelegd wat de kleuren betekenen. En medewerkers die langslopen attenderen mensen niet op de kleuren en afstand.

Bij de ingang wordt geen afstand gehouden vergroot

Eenmaal in het park

Zodra je bij de attracties komt, lijken de mensen zich goed te verspreiden. Maar als dan bij wat populaire attracties komt gaat het al snel weer mis als de wachtrijen zo lang zijn dat mensen ook op de doorgaande paden staan. Mensen lopen schouder aan schouder en bezoekers botsen letterlijk tegen elkaar op.

Ook hier wordt niet ingegrepen door medewerkers door bijvoorbeeld mensen op de kleuren te wijzen of 'eenrichtingsverkeer' in te stellen zodat mensen zich beter verspreiden door het park.

Medewerkers negeren mensen die fout staan vergroot

Wachtrijen voor de attracties

Dan de wachtrijen voor de attracties. Nergens staan duidelijk en simpel de twee belangrijkste regels uitgelegd: de kleuren en dat je een wachtrij niet mag verlaten. In de wachtrijen wordt met regelmaat de afstand niet bewaard. Mensen staan massaal op rood én wit waardoor mensen gewoon tegen elkaar aan staan. Medewerkers die het zien zeggen er niks van.

Zo is rond halfelf de wachtrij voor Max & Moritz zo lang dat de bezoekers staan te wachten op het doorgaande pad. En dat is ook voorzien door de Efteling, hier staan de rode en witte wachtlijnen al op de grond. Maar ook hier houdt niemand zich aan de kleuren is te zien op foto’s. Alleen aan het einde van de wachtrij, bij het instapstation, wordt een bezoeker aangesproken.

Hoewel er maar dertig procent van het normale aantal bezoekers wordt binnengelaten lopen de wachttijden op richting de 70 tot 80 minuten. Dat komt doordat de attracties een mindere capaciteit hebben. Bezoekers hebben niet het geduld om zo lang te wachten en besluiten de wachtrij te verlaten. Gevolg: in de al smalle wachtrijen lopen mensen terug en botsen tegen anderen op.

De wachtrij voor Joris en de Draak, ook hier staan mensen op zowel rood als wit te wachten vergroot

Reiniging van attracties

Als je dan bij de achtbaan aankomt, worden de karretjes niet gereinigd. Als je naar de kapper gaat, moet de stoel na elke knipbeurt gedesinfecteerd worden, maar in de Efteling is dat niet nodig. Navraag bij een medewerker leert dat elke twee uur de beugels worden gereinigd.

Huishoudens of niet?

Alleen huishoudens mogen samen, zonder afstand te houden, in een attractie volgens de regels van de Efteling. Maar in praktijk kunnen vriendengroepen gewoon samen in de achtbaan. Ook samen in het restaurant eten is geen probleem. De horeca in Nederland moet iedereen die niet onder hetzelfde dak leeft op anderhalve meter afstand zetten maar naast elkaar in de Baron of Vliegende Hollander is geen probleem. De Efteling behandelt vriendengroepen dus gewoon als huishouden.

Drukte bij de ingang van het attractiepark vergroot

Schuilen voor noodweer

Op vrijdag 12 juni was de avondopenstelling voor abonnementenhouders. Die avond wordt er omgeroepen dat er noodweer aan komt en dat mensen moeten gaan schuilen. De Efteling deelt mondkapjes uit aan het personeel van de restaurants want daar mogen mensen schuilen.

Maar volgens de richtlijnen van de overheid mogen er maar dertig gasten in een horecagelegenheid zijn. Dat wordt die avond even vergeten. Terwijl de horeca in de stad bezoekers van het terras niet even binnen mag laten schuilen als het plots begint te regenen.

Reactie van de Efteling

"Het gaat eigenlijk heel erg goed", zegt directeur Fons Jurgens. "De gast blijft wel onvoorspelbaar gedrag vertonen. Dus we moeten wel blijven bijsturen. We doen met zijn allen wel het uiterste om ons aan die anderhalve meter te houden." De directeur doelt dan op de belijningen en borden in het park.

Het lijkt in het park elke dag wat drukker te worden. Jurgens ontkent dat. "We zitten nu op iets meer dan dertig procent. We kijken wel wat met maximaal haalbare is zodat het leuk blijft voor de gast en zodat de afstand bewaard kan blijven."

Als Fons Jurgens door zijn attractiepark loopt spreekt hij mensen aan als ze geen afstand houden. "Dat wordt ook verwacht van onze medewerkers."

Bezoekers staan massaal op de rode lijnen te wachten vergroot