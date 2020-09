Rechtszaak over brute verkrachting uitgesteld omdat verdachte er niet bij kan zijn

De Kasteellaan bij Asten-Heusden (archieffoto: Rene van Hoof). vergroot

De rechtszaak rond de verkrachting van een 18-jarige vrouw in Asten-Heusden is uitgesteld, omdat de 29-jarige verdachte woensdag niet op tijd bij de rechtbank in Den Bosch aanwezig was. De man uit Asten-Heusden had besloten om niet te komen, maar de rechter vond dat hij er verplicht bij moest zijn. Daarom werd geprobeerd de verdachte per direct met een busje uit de gevangenis in Den Haag te halen en naar de rechtbank te brengen.

Volgens de advocaat van de verdachte kon hij een confrontatie met de feiten niet aan en had hij daarom na lang twijfelen besloten om niet te komen. De rechtbank was hier niet gevoelig voor en gaf een zogenaamd bevel tot medebrenging af.

Uiteindelijk bleek dat de man door een transportplanning bij justitie woensdagmiddag pas om twee uur in Den Bosch aanwezig kon zijn. De rechtbank vond dat te laat en daarom is de zaak, die om negen uur zou beginnen, voorlopig van de baan. 18 november is de nieuwe datum, pas dan door een drukke planning van de rechtbank.

Slachtoffer onder bedreiging van mes verkracht

In april vorig jaar fietste het 18-jarige slachtoffer na een avondje stappen terug naar huis via de Kasteellaan in Asten-Heusden. Daarbij werd ze plotseling van haar fiets geduwd en in de bosjes gesleurd. De man pakte daarbij ook haar telefoon af. Daarna werd ze onder bedreiging van een mes gedwongen tot seks. De verkrachte vrouw werd die nacht door haar moeder opgespoord.

Na de verkrachting liet de man zijn fiets achter. Hij werd een dag later opgepakt door de politie. De brute verkrachting maakte veel los in het kleine dorp, waar bijna iedereen elkaar kent.