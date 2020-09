Bosschenaar (22) schiet twaalf keer op viertal, justitie eist vijftien jaar celstraf

Tegen de 22-jarige man die begin augustus op de Burgemeester Godschalxstraat in Den Bosch vier personen onder vuur nam, is dinsdag vijftien jaar celstraf geëist.

De verdachte schoot twaalf kogels af op het viertal, dat in een auto zat. Eén van hen, een 27-jarige Bosschenaar, raakte gewond. De slachtoffers kenden de schutter en gaven zijn naam door aan de politie, die hem enkele dagen later kon aanhouden in België.