NAC wil meer supporters in het stadion, maar het worden er eerst nog minder

Supporters zitten op afstand van elkaar in het Rat Verlegh Stadion. vergroot

NAC gaat onderzoeken of het mogelijk is om meer publiek toe te laten bij thuiswedstrijden. De Bredase voetbalclub houdt zich keurig aan de coronarichtlijnen, maar ziet in andere regio's meer fans op de tribune zitten. "We gaan kijken wat de mogelijkheden zijn."

Ronald Strater Geschreven door

NAC heeft elke thuiswedstrijd een probleem. De Bredase voetbalclub heeft ruim 12.000 seizoenkaarthouders, maar er mogen door de coronacrisis nog geen 4000 toeschouwers naar binnen. Daar is een systeem voor bedacht en dat lijkt, al heeft niet iedereen begrip, goed te werken.

Maar bij de volgende thuiswedstrijd zullen er voorlopig nog minder supporters naar binnen kunnen. Het experiment tijdens de afgelopen wedstrijd van NAC tegen Jong AZ met een kindervak van 600 plaatsen, waarbij de anderhalve meter niet geldt, is vanwege te weinig animo mislukt. Het vak zal voortaan anders ingedeeld worden en dat scheelt in bezetting.

Daarnaast merkte NAC ook dat er toch nog wat lege plekken waren op de tribunes. En die zouden er eigenlijk niet moeten zijn. "We gaan kijken hoe dat komt", zegt Leon Aerssens, die bij de Bredase club gaat over veiligheid en satdionzaken. "Het kan zijn dat mensen niet op zijn komen dagen of toch bij anderen zijn gaan zitten."

Dit is volgens berekeningen de beste manier om de mensen neer te zetten.

Afgelopen zaterdag vroegen veel supporters zich toch ook af waarom er niet meer mensen worden toegelaten in het Rat Verlegh Stadion. Tussen de toeschouwers zaten maar liefst vijf lege stoeltjes, wat veel meer is dan voorgeschreven anderhalve meter.

"Natuurlijk kunnen wij dat uitleggen", zegt Leon Aerssens hierover. "Er zijn meerdere manieren om de mensen neer te zetten in het stadion, maar dit is volgens berekeningen de beste manier. Er zitten inderdaad vijf stoelen tussen de supporters in dezelfde rij. Dat is meer dan anderhalve meter, maar die geldt ook naar achter en naar voren. Op deze manier kunnen er de meeste mensen in en volgen we de richtlijnen."

We gaan onderzoeken of het mogelijk is om meer supporters binnen te krijgen.

Het was afgelopen zaterdag verder prima geregeld in het Rat Verlegh Stadion. NAC wil dan ook graag het aantal bezoekers uitbreiden. Want ook Aersens zag dat het er bij andere clubs in de Keuken Kampioen Divisies anders aan toe ging, dat supporters dichter op elkaar zaten. "Ik zag mensen met tweeën naast elkaar zitten, zoals in een café", zegt de veiligheidsman. "Het kan zijn dat er andere regels gelden omdat het andere regio's betreft. Dat er andere richtlijnen zijn in die stadions."

"We gaan daarom als NAC onderzoeken of het mogelijk is om meer supporters binnen te krijgen, want we willen zoveel mogelijk mensen de kans geven de wedstrijden te zien in ons stadion. Er wordt elke keer gesproken dat er geëxperimenteerd moet worden. Nou, wij werken graag mee!"

Bekijk in de video hoe de NAC-supporters de wedstrijd tegen Jong AZ bezochten.

